В Україні запрацювала програма компенсації аграріям за розмінування земель — Finance.ua

В Україні запрацювала програма компенсації аграріям за розмінування земель Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

В Україні запрацювала програма компенсації аграріям за розмінування земель

В Україні запрацювала програма компенсації фермерам витрат на гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення, зокрема для фермерів, які вже розмінували власні ділянки. До кінця року в держбюджеті на фінансування програми передбачено 3 мільярди гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Запрацювала програма, яка, за нашими очікуваннями, допоможе швидше повернути забруднені мінами землі до господарського використання», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Держава компенсуватиме фермерам 80% витрат вартості розмінування земель, а також виплатить компенсації тим, хто вже очистив свої ділянки і почав на них працювати.

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Участь в програмі можуть узяти аграрії, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності (ОПМД) в період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року.

Такі аграрії можуть заповнити та подати Заявку на отримання компенсації на адресу Центру гуманітарного розмінування compensation@uachd.org

До заявки, скріпленої ЕЦП, потрібно додати:

копію договору із сертифікованим оператором на надання послуг з розмінування;

копії актів наданих послуг, що підтверджують проведення розмінування;

копії платіжок, що підтверджують розрахунок за надані послуги з розмінування.

Обов’язкові умови для участі у програмі:

землі розташовані на деокупованій території поза зоною бойових дій;

факт забруднення ділянок підтверджений Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження сертифікованим ОПМД;

аграрій не перебуває під санкціями, кінцевий власник товаровиробника — не громадянин держави-агресора;

фермер не має податкового боргу, його підприємство не перебуває в стадії ліквідації чи банкрутства.

Фермер отримає компенсацію 80% суми, витраченої на оплату послуг з розмінування, якщо фактична ціна не перевищує вартість, визначену відповідно до методологічних рекомендацій Мінекономіки. Якщо ж вартість вища, то уряд відшкодує 80% від вартості, розрахованої на основі методологічних рекомендацій.

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Крім того, подавати заявки на компенсації можуть фермери, які лише планують розпочати розмінування власних с/г ділянок або на яких працюють як орендарі. Вони це можуть зробити через Державний аграрний реєстр. Після цього їхні заявки опрацьовуються Центром гуманітарного розмінування, який оголошує відповідні тендери в системі Prozorro.

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