Розмінування земель: уряд запустив процедуру компенсації для фермерів — Finance.ua

Розмінування земель: уряд запустив процедуру компенсації для фермерів Сьогодні 09:46 — Аграрний ринок

Розмінування земель: уряд запустив процедуру компенсації для фермерів

Кабінет Міністрів оновив Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для компенсацій витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Рішення ухвалено 17 травня. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Зміни до постанови передбачають компенсації як для фермерів, землі яких уже розміновані сертифікованими операторами протимінної діяльності в період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року, так і для фермерів, які лише планують розпочати розмінування власних с/г ділянок або на яких працюють як орендарі. На ці потреби у бюджеті на 2024 рік закладено 3 мільярди гривень. Держава компенсуватиме 80% вартості розмінування», — йдеться в повідомленні.

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Відповідно до постанови право на компенсацію за розмінування земель сільськогосподарського призначення мають ті сільськогосподарські виробники, землі яких знаходяться на деокупованій території поза зоною бойових дій. Факт забруднення таких ділянок вибухонебезпечними предметами повинен бути підтверджений Центром протимінної діяльності за результатами нетехнічного обстеження, проведеного сертифікованим оператором протимінної діяльності.

Де подати заявку?

Фермери, землі яких очистили сертифіковані оператори у період з початку широкомасштабного вторгнення до 15 квітня 2024 року, вже можуть подавати заявки на компенсацію вартості розмінування.

Для цього потрібно заповнити Заявку на отримання компенсації та надіслати її на електронну адресу Центру гуманітарного розмінування, додавши копії документів, що підтверджують сам факт розмінування:

— договору на надання послуг з розмінування,

— акту наданих послуг,

— документу, що підтверджує здійснення розрахунків за надані послуги.

— договору на надання послуг з розмінування, — акту наданих послуг, — документу, що підтверджує здійснення розрахунків за надані послуги. Центр гуманітарного розмінування перевіряє документи, формує перелік фермерів, які відповідають вимогам і відправляє документи на розгляд Комісії при Мінекономіки, яка й ухвалює фінальне рішення.



Ті ж фермери, які лише планують розмінування земель, на яких працюють, можуть подавати заявки та супровідні документи на компенсацію через Державний аграрний реєстр. Вартість розмінування визначатиметься на відкритих торгах в системі Prozorro.

Компенсація надаватиметься лише раз за одну забруднену ділянку.

Хто не зможе отримати компенсацію

Не зможуть претендувати на компенсації фермери, проти яких Україна запровадила санкції, або ж якщо кінцеві власники с/г товаровиробника є громадянами країни-агресора. Фермери, які перебувають в стадії ліквідації чи банкрутства, а також ті, хто мають податковий борг, теж не зможуть отримати компенсації.

Як повідомлялося, саперні підрозділи урядових та неурядових операторів у січні-березні 2024 року обстежили 80,3 тис. га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію близько 74 тис. га.

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