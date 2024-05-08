Скільки земель вже розмінували (інфографіка) — Finance.ua

Скільки земель вже розмінували (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Скільки земель вже розмінували (інфографіка)

З початку року урядові та неурядові оператори протимінної діяльності обстежили понад 115 тис. га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тис. га.

Про це повідомила Перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко. Такі дані обласних військових адміністрацій.

«У квітні піротехнічні підрозділи обстежили майже 35 тис. га земель сільськогосподарського призначення. А загалом з початку року — понад 115 тис. га. З них 108 тис. га станом на початок травня повернуто аграріям для господарської експлуатації. Темпи обстеження перевищують торішні. Якщо у 2023 році в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тис. га сільгоспугідь, то за підсумками чотирьох місяців 2024-го ми вийшли на середню цифру у 28,75 тисячі гектарів щомісячно. Та з огляду на масштаб потенційного забруднення територій, працюємо над посиленням спроможностей операторів, залученням сучасних технологій та впровадженням нових рішень у сфері протимінної діяльності», — зазначила Юлія Свириденко.

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Як підкреслила Перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки, пріоритет Уряду у цій сфері — це також розвиток вітчизняного виробництва техніки і обладнання для розмінування та локалізація закордонних технологій в Україні.

«Це не лише вклад у гуманітарне розмінування, але й розвиток економіки, адже виробництво техніки в Україні — це робочі місця і податки до державного бюджету, завдяки яким, ми можемо фінансувати наш сектор безпеки і оборони. Саме розвиток вітчизняного виробництва — ключова складова політики „Зроблено в Україні“ й беззаперечний пріоритет Уряду», — зазначила Юлія Свириденко.

За словами Першого віцепрем'єр-міністра України — Міністра економіки, прискоренню очищення сільгоспземель сприятиме відкриття ринку гумрозмінування. Цього року, нагадала Юлія Свириденко, на компенсації аграріям, які купуватимуть на ринку послуги з розмінування, виділено 3 млрд грн.

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