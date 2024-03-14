Де в Україні найдешевша земля: ціни за гектар — Finance.ua

Де в Україні найдешевша земля: ціни за гектар Сьогодні 19:46 — Аграрний ринок

Де в Україні найдешевша земля: ціни за гектар

У 2023 році в Україні було реалізовано 114,13 тис. га земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на які до 2021 року поширювався мораторій.

Про це під час публічного звіту про підсумки роботи Держгеокадастру за 2023 рік повідомив в.о. голови відомства Дмитро Макаренко.

«Незважаючи на те, що після відкриття у 2021 році ринок землі функціонує в умовах повномасштабного вторгнення, він демонструє позитивну динаміку. І показники минулого року перевищили показники 2021-го. Так, загальна площа відчужених торік земельних ділянок, на які поширювався мораторій, становила 114,13 тис. га. Середня вартість за 1 га дорівнювала 38,8 тис. грн», — сказав Макаренко.

Згідно з оприлюдненими даними, серед регіонів за обсягами реалізованих ділянок сільгосппризначення лідирують Дніпропетровська (14,14 тис. га), Полтавська (11,88 тис. га) та Кіровоградська (9,46 тис. га) області.

Найменше ділянок було продано у Волинській області - 360 га.

Загалом, починаючи з 1 липня 2021 року, станом на початок березня 2024 року в Україні було відчужено майже 267 тис. ділянок загальною площею 585,9 тис. га.

Серед позитивних факторів Макаренко називає поступове зростання вартості землі в Україні.

«Воно несуттєве, однак з липня 2021 року середня ціна за гектар вже збільшилася з 36 тис. грн до 38,8 тис. грн на кінець минулого року. А з урахуванням січня-лютого 2024 року, коли на ринок допустили юридичних осіб, вартість гектара ще зросла і становить вже понад 39 тис. грн», — додав Макаренко.

Він також підкреслив, що наразі великого розриву між активністю фізичних та юридичних осіб на ринку не помічено.

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«Вони ідуть нога в ногу, навіть у деяких областях фізичні особи значно випереджають юридичні», — зауважив в. о. голови Держгеокадастру.

За підсумками 2023 року найвищий показник середньої вартості гектара зафіксований в Івано-Франківській (78,3 тис. грн), Львівській (57,9 тис. грн) і Тернопільській (55,0 тис. грн) областях.

У Запорізькій області середня вартість гектара торік була найнижчою — 27,5 тис. грн.

Укрінформ За матеріалами:

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