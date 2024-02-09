Ринок нерухомості: українці частіше купують землю, ніж житло (інфографіка) — Finance.ua

Ринок нерухомості: українці частіше купують землю, ніж житло (інфографіка) Сьогодні 14:02 — Нерухомість

Ринок нерухомості: українці частіше купують землю, ніж житло (інфографіка), Фото: foreignukraines.com

У 2023 році українці придбали у 1,7 рази більше нерухомості в порівнянні з попереднім роком. Проте це все ще в 1,6 разів менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Скільки українці купили нерухомості

Зазначається, що українці минулоріч купили 404 тисячі об'єктів нерухомості. Це все ще значно менше, ніж у 2021 році — 631 тисяча.

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«Від 2015 року до початку великої війни ринок нерухомості України постійно зростав. Зокрема, до 2021 року, коли влада відкрила ринок землі, угод щодо купівлі житла було значно більше ніж землі, але саме у цей рік цифри майже зрівнялися. Від початку повномасштабної люди почали більше вкладати грошей у землю», — сказано в повідомленні.

Українці частіше купують землю, аніж житло

Торік земельних ділянок було придбано в 1,3 раза більше, аніж квартир та будинків.

Кількість новопридбаних помешкань перевищила 172 тисячі.

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«Але це все ще удвічі менше, ніж у довоєнному році — 325 тисяч. Проте у порівнянні до першого року повномасштабної війни ринок нерухомості оживає: тоді українці купили 100 тисяч будинків та квартир», — додають в Опендатабот.

Інфографіка: Опендатабот

Кількість іпотек

В іпотеку торік українці придбали 10 775 квартир та будинків. А на придбання землі укладено 1 127 іпотек. Тобто на 9 угод по житлу припадає лише 1 на земельну ділянку.

Понад половину іпотек на житло у 2023 році оформили через «єОселю» — 5 855.

Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, Національний банк України раніше повідомляв , що банки України у 2023 році видали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн. Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у 2023 році порівняно з попереднім роком зріс майже в п’ять разів, а кількість угод потроїлась.

Також додамо, що ринок землі в Україні - явище унікальне, адже жодний інший не обростав такою кількістю міфів і лякачок, якими десятиліттями годували наш народ популісти всіх мастей. З 1 липня 2021 року, коли відкрився ринок сільськогосподарської землі в Україні для фізичних осіб. І ось нарешті ринок запрацював для юридичних осіб. Що відбувається на ринку сільськогосподарської землі сьогодні, читайте в статті Finance.ua:

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