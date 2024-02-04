Чи нараховуватимуть податок за землю в зоні бойових дій — Finance.ua

Чи нараховуватимуть податок за землю в зоні бойових дій Вчора 20:16 — Особисті фінанси

На ділянках, розташованих у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях рф, земельний податок не нараховується.

Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби у Київській області.

Зазначається, що відповідно до п.п. 69.14 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, за період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї)), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, та перебувають у власності або користуванні, зокрема на умовах оренди, фізичних осіб, та за період з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року — в частині земельних ділянок, що перебувають у власності або користуванні, зокрема на умовах оренди, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

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«Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих російською федерацією», — підкреслили у відомстві.

Починаючи з 1 січня 2023 року плата за за земельні ділянки (земельні частки (паї)), які розташовані на територіях активних бойових дій або на територіях України, які тимчасово окуповані рф, що є в Переліку територій, на яких проходять (проходили) бойові дії, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за період з першого дня місяця, в якому визначили дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації на відповідних територіях, до останнього дня місяця, в якому завершилися активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території.

Довідка Finance.ua:

Учасники бойових дій можуть отримати земельну ділянку безоплатно. Для цього необхідно звернутися до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

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