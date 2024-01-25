Хто має право не сплачувати податок на нерухомість у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто має право не сплачувати податок на нерухомість у 2024 році

Нерухомість
147
Хто має право не сплачувати податок на нерухомість у 2024 році
Хто має право не сплачувати податок на нерухомість у 2024 році
Податок на нерухомість в Україні - це обов’язковий платіж, який власники нерухомого майна зобов’язані сплачувати до бюджету. Проте деяким категоріям громадян сплачувати цей податок не потрібно, розповідають експерти порталу Flombu.
Читайте також
Як відомо, у 2024 році податок на нерухомість потрібно сплатити за звітний 2023 рік. Податок нараховується на житлову нерухомість:
  • квартири, якщо їхня площа перевищує 60 м2,
  • будинки площею від 120 м2.

Хто може не платити

В оподаткуванні нерухомості у 2024 році є винятки. Не сплачувати податок за «зайві квадрати» мають право:
  • громадяни, які проживають на територіях, де тривають воєнні дії;
  • власники житла, яке опинилося на тимчасово окупованій території;
  • українці, чиї домівки стали непридатними для проживання унаслідок війни.
А також:
  • багатодітні сім'ї;
  • одинокі матері, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю;
  • учасники АТО;
  • заклади освіти;
  • релігійні організації.

Пенсіонери

Якщо нерухомість, якою володіє пенсіонер, за нормами підлягає оподаткуванню, таке відрахування у державну скарбницю доведеться здійснити. Вік власника житла не скасовує його обов’язку сплатити податок за надлишкову житлову площу. Ані пільг, ані відтермінувань у погашенні такого платежу для пенсіонерів немає. Вони сплачують цей податок на загальних підставах.

Довідка Finance.ua:

  • податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку мають надсилатися платникам податків до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком);
  • після цього фізособи мають сплатити податкове зобов’язання з податку протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
  • приклад розрахунку податку ми надавали за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.