Хто має право не сплачувати податок на нерухомість у 2024 році — Finance.ua

Хто має право не сплачувати податок на нерухомість у 2024 році Сьогодні 09:03 — Нерухомість

Хто має право не сплачувати податок на нерухомість у 2024 році

Податок на нерухомість в Україні - це обов’язковий платіж, який власники нерухомого майна зобов’язані сплачувати до бюджету. Проте деяким категоріям громадян сплачувати цей податок не потрібно, розповідають експерти порталу Flombu

Як відомо, у 2024 році податок на нерухомість потрібно сплатити за звітний 2023 рік. Податок нараховується на житлову нерухомість:

квартири, якщо їхня площа перевищує 60 м 2 ,

, будинки площею від 120 м 2 .

Хто може не платити

В оподаткуванні нерухомості у 2024 році є винятки. Не сплачувати податок за «зайві квадрати» мають право:

громадяни, які проживають на територіях, де тривають воєнні дії;

власники житла, яке опинилося на тимчасово окупованій території;

українці, чиї домівки стали непридатними для проживання унаслідок війни.

А також:

багатодітні сім'ї;

одинокі матері, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю;

учасники АТО;

заклади освіти;

релігійні організації.

Пенсіонери

Якщо нерухомість, якою володіє пенсіонер, за нормами підлягає оподаткуванню, таке відрахування у державну скарбницю доведеться здійснити. Вік власника житла не скасовує його обов’язку сплатити податок за надлишкову житлову площу. Ані пільг, ані відтермінувань у погашенні такого платежу для пенсіонерів немає. Вони сплачують цей податок на загальних підставах.

Довідка Finance.ua:

податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку мають надсилатися платникам податків до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком);

після цього фізособи мають сплатити податкове зобов’язання з податку протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення ;



; приклад розрахунку податку ми надавали за посиланням.

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