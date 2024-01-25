Хто має право не сплачувати податок на нерухомість у 2024 році — Finance.ua

Хто має право не сплачувати податок на нерухомість у 2024 році
Податок на нерухомість в Україні - це обов’язковий платіж, який власники нерухомого майна зобов’язані сплачувати до бюджету. Проте деяким категоріям громадян сплачувати цей податок не потрібно, розповідають експерти порталу Flombu.
Як відомо, у 2024 році податок на нерухомість потрібно сплатити за звітний 2023 рік. Податок нараховується на житлову нерухомість:
- квартири, якщо їхня площа перевищує 60 м2,
- будинки площею від 120 м2.
Хто може не платити
В оподаткуванні нерухомості у 2024 році є винятки. Не сплачувати податок за «зайві квадрати» мають право:
- громадяни, які проживають на територіях, де тривають воєнні дії;
- власники житла, яке опинилося на тимчасово окупованій території;
- українці, чиї домівки стали непридатними для проживання унаслідок війни.
А також:
- багатодітні сім'ї;
- одинокі матері, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю;
- учасники АТО;
- заклади освіти;
- релігійні організації.
Пенсіонери
Якщо нерухомість, якою володіє пенсіонер, за нормами підлягає оподаткуванню, таке відрахування у державну скарбницю доведеться здійснити. Вік власника житла не скасовує його обов’язку сплатити податок за надлишкову житлову площу. Ані пільг, ані відтермінувань у погашенні такого платежу для пенсіонерів немає. Вони сплачують цей податок на загальних підставах.
Довідка Finance.ua:
- податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку мають надсилатися платникам податків до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком);
- після цього фізособи мають сплатити податкове зобов’язання з податку протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
- приклад розрахунку податку ми надавали за посиланням.
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