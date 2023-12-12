Як змінились ціни на нерухомість за рік — аналітика ЛУН (інфографіка) Сьогодні 12:01 — Нерухомість

Як змінились ціни на нерухомість за рік — аналітика ЛУН (інфографіка)

Інтерес до купівлі квартир в Україні сягає 70−80% свого довоєнного рівня, але частина покупців поки що витримує паузу і відкладає рішення про купівлю до стабілізації ситуації на фронті.

Про це повідомляють аналітики ЛУН.

Вторинний ринок у віддалених від зони бойових дій районах демонструє зростання цін навіть у валюті. Виключенням стала столиця — з 2022 року Київ втратив 3% у вартості однокімнатних квартир. Водночас Львів зріс на 12%, а Івано-франківські однокімнатні з весни 2023 здорожчали аж на 18% у валюті.

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На первинці забудовники відкривають відділи продажів, але будують відчутно менш активно, порівнюючи з довоєнними темпами. За 3 квартали 2023 у столиці ввели в експлуатацію на 15% менше житла, у Київській області - на 35% менше, у Львові - на 38% менше. Це може спровокувати дефіцит нових метрів, що критично для охочих взяти пільгову іпотеку єОселя 7%, за умовами котрої будинку має бути не більше 3 років.

Загальний стан ринку

Із закінченням зимових блекаутів, інтерес до теми купівлі квартир у 2023 є стабільний і складає на рівні 70−80%, порівнюючи з довоєнним показником.

Після падіння на дві третини з початку вторгнення, українці повертаються до ідеї придбання власної нерухомості, цікавляться пропозиціями на ринку, хоча безпосередньо на угоди виходять обережно.

Інфографіка: ЛУН

Вторинний ринок

Середні ціни на однокімнатні квартири з завершенням блекаутів виросли в доларах у Львові на 12%, і сьогодні така квартира вже коштуватиме 58 500 $, в Ужгороді це 7% - 51 600 $ за квартиру, у Черкасах ріст складає 10% - 38 400 $, в Івано-Франківську здорожчання на 18% - 31 700 $, у Рівному — 8% з вартістю 37 200 $.

Інфографіка: ЛУН

Київські однокімнатні за цей же період втратили у вартості приблизно 3% і коштують сьогодні 62 000 $, Миколаїв — зниження у 5% з ціною 21 000 $, Суми — 6% з вартістю квартири 24 500 $.

В абсолютних числах рекордсменом у прирості є Львів, де однокімнатні квартири здорожчали на 6400 $, в Івано-Франківську — на 4700 $, у Чернігові - на 4000 $. Двокімнатні найбільше виросли у Вінниці - на 8900 $, у Львові, Чернівцях, Черкасах — на 7000 $ та в Івано-Франківську — на 6900 $. Трикімнатні теж лідирують у Вінниці - приріст у 8800 $, Львові - 7700 $ та Івано-Франківську — 7000 $, разом з тим у Києві такі квартири подешевшали на цілих 8000 $.

Київ та Львів традиційно займають свої позиції як найдорожчі міста для купівлі житла, але з початком повномасштабної війни до них приєднався й Ужгород, де, як і в цих містах-мільйонниках, на купівлю квартири треба збирати трохи більше 9 років середніх місцевих зарплат.

Інфографіка: ЛУН

Миколаїв, Запоріжжя та Харків в «річних зарплатах» коштуватимуть від 4 до 5 років. Це повʼязано з локальним здешевленням житла через воєнну агресію.

Первинний ринок

На собівартість будівництва впливає здорожчання будівельних матеріалів та складнощі з пошуком робочої сили через те, що значна частина чоловіків будівельних професій або виїхала з області, або захищає Україну зі зброєю в руках.

Так, вартість квадратного метра в новобудовах виросла майже в кожному регіоні. Хмельницька область — ріст на 22%, Івано-Франківська область — на 18%, Волинська — на 17%. Проте Львівський регіон і Київ не зростали так активно і показали символічні 2% падіння у гривні.

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Кількість виставлених на продаж житлових комплексів на первинці напряму повʼязана з віддаленістю від фронту. Таким чином найбезпечніші західні регіони мають 80−90 і більше відсотків відкритих відділів продажу відносно рівня до вторгнення.

Інфографіка: ЛУН

Темпи введення в експлуатацію очікувано зменшуються. Якщо у 2022 році добудовували розпочате раніше, то 2023 рік вже демонструє більш реальний стан речей по областях. За 3 перші квартали у Києві було введено в експлуатацію на 15% менше квартир, у Київській області - на 35% менше, у Львові - на 38% менше. Але є і рекордсмени по приросту: у м. Дніпро ввели в експлуатацію на 34% більше, порівняно з 2022, у Тернополі - на 76% більше, у Полтаві - на 36%, а у Черкасах — у понад 4 рази більше об'єктів, ніж минулого року.

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Такий спад темпів будівництва при відновленні попиту, ймовірно, призведе до дефіциту нових метрів, що вплине на охочих взяти іпотеку «єОселя» під 7% річних на 20 років. За умовами цієї програми для всіх верств населення, квартира має бути в будинку, що побудований не більше 3 років тому.

Оренда

Оренда показує нові рекорди в безпечних регіонах через внутрішню міграцію. Попит на оренду продовжує зростати, що підкреслює міграційні процеси в Україні. Серпень 2023 року був рекордним щодо інтересу до оренди квартир за всю історію спостережень.

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Київ займає третє місце за вартістю життя з ціною однокімнатної квартири у розмірі 13 000 грн за місяць (Львів — 16 000, Ужгород — 15 100). За ціною оренди двокімнатної столиця зрівнялась з лідером, Львовом — 18 000 грн. Ймовірно, це повʼязано з меншим фондом маленьких квартир у Львові, котрі зайняли ще впродовж 2022 року, тому на західному ринку залишилися лише дорожчі варіанти.

Інфографіка: ЛУН

Для аналізу економічної доцільності придбання житла обчислюють співвідношення річної плати за оренду до вартості квартири. Так, наприклад, без урахування амортизації та супутніх витрат, у Києві середня вартість квартири еквівалентна 15 рокам її оренди. У Львові цей показник складає 11 років, в Одесі - 17 років. Харків демонструє 20 років оренди, що в першу чергу повʼязано з падінням цін на довгострокову оренду в прифронтовому регіоні.

Інфографіка: ЛУН

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