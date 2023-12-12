Як змінились ціни на нерухомість за рік — аналітика ЛУН (інфографіка)
Інтерес до купівлі квартир в Україні сягає 70−80% свого довоєнного рівня, але частина покупців поки що витримує паузу і відкладає рішення про купівлю до стабілізації ситуації на фронті.
Про це повідомляють аналітики ЛУН.
Вторинний ринок у віддалених від зони бойових дій районах демонструє зростання цін навіть у валюті. Виключенням стала столиця — з 2022 року Київ втратив 3% у вартості однокімнатних квартир. Водночас Львів зріс на 12%, а Івано-франківські однокімнатні з весни 2023 здорожчали аж на 18% у валюті.
На первинці забудовники відкривають відділи продажів, але будують відчутно менш активно, порівнюючи з довоєнними темпами. За 3 квартали 2023 у столиці ввели в експлуатацію на 15% менше житла, у Київській області - на 35% менше, у Львові - на 38% менше. Це може спровокувати дефіцит нових метрів, що критично для охочих взяти пільгову іпотеку єОселя 7%, за умовами котрої будинку має бути не більше 3 років.
Загальний стан ринку
Із закінченням зимових блекаутів, інтерес до теми купівлі квартир у 2023 є стабільний і складає на рівні 70−80%, порівнюючи з довоєнним показником.
Після падіння на дві третини з початку вторгнення, українці повертаються до ідеї придбання власної нерухомості, цікавляться пропозиціями на ринку, хоча безпосередньо на угоди виходять обережно.
Вторинний ринок
Середні ціни на однокімнатні квартири з завершенням блекаутів виросли в доларах у Львові на 12%, і сьогодні така квартира вже коштуватиме 58 500 $, в Ужгороді це 7% - 51 600 $ за квартиру, у Черкасах ріст складає 10% - 38 400 $, в Івано-Франківську здорожчання на 18% - 31 700 $, у Рівному — 8% з вартістю 37 200 $.
Київські однокімнатні за цей же період втратили у вартості приблизно 3% і коштують сьогодні 62 000 $, Миколаїв — зниження у 5% з ціною 21 000 $, Суми — 6% з вартістю квартири 24 500 $.
В абсолютних числах рекордсменом у прирості є Львів, де однокімнатні квартири здорожчали на 6400 $, в Івано-Франківську — на 4700 $, у Чернігові - на 4000 $. Двокімнатні найбільше виросли у Вінниці - на 8900 $, у Львові, Чернівцях, Черкасах — на 7000 $ та в Івано-Франківську — на 6900 $. Трикімнатні теж лідирують у Вінниці - приріст у 8800 $, Львові - 7700 $ та Івано-Франківську — 7000 $, разом з тим у Києві такі квартири подешевшали на цілих 8000 $.
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Київ та Львів традиційно займають свої позиції як найдорожчі міста для купівлі житла, але з початком повномасштабної війни до них приєднався й Ужгород, де, як і в цих містах-мільйонниках, на купівлю квартири треба збирати трохи більше 9 років середніх місцевих зарплат.
Миколаїв, Запоріжжя та Харків в «річних зарплатах» коштуватимуть від 4 до 5 років. Це повʼязано з локальним здешевленням житла через воєнну агресію.
Первинний ринок
На собівартість будівництва впливає здорожчання будівельних матеріалів та складнощі з пошуком робочої сили через те, що значна частина чоловіків будівельних професій або виїхала з області, або захищає Україну зі зброєю в руках.
Так, вартість квадратного метра в новобудовах виросла майже в кожному регіоні. Хмельницька область — ріст на 22%, Івано-Франківська область — на 18%, Волинська — на 17%. Проте Львівський регіон і Київ не зростали так активно і показали символічні 2% падіння у гривні.
Кількість виставлених на продаж житлових комплексів на первинці напряму повʼязана з віддаленістю від фронту. Таким чином найбезпечніші західні регіони мають 80−90 і більше відсотків відкритих відділів продажу відносно рівня до вторгнення.
Темпи введення в експлуатацію очікувано зменшуються. Якщо у 2022 році добудовували розпочате раніше, то 2023 рік вже демонструє більш реальний стан речей по областях. За 3 перші квартали у Києві було введено в експлуатацію на 15% менше квартир, у Київській області - на 35% менше, у Львові - на 38% менше. Але є і рекордсмени по приросту: у м. Дніпро ввели в експлуатацію на 34% більше, порівняно з 2022, у Тернополі - на 76% більше, у Полтаві - на 36%, а у Черкасах — у понад 4 рази більше об'єктів, ніж минулого року.
Такий спад темпів будівництва при відновленні попиту, ймовірно, призведе до дефіциту нових метрів, що вплине на охочих взяти іпотеку «єОселя» під 7% річних на 20 років. За умовами цієї програми для всіх верств населення, квартира має бути в будинку, що побудований не більше 3 років тому.
Оренда
Оренда показує нові рекорди в безпечних регіонах через внутрішню міграцію. Попит на оренду продовжує зростати, що підкреслює міграційні процеси в Україні. Серпень 2023 року був рекордним щодо інтересу до оренди квартир за всю історію спостережень.
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Київ займає третє місце за вартістю життя з ціною однокімнатної квартири у розмірі 13 000 грн за місяць (Львів — 16 000, Ужгород — 15 100). За ціною оренди двокімнатної столиця зрівнялась з лідером, Львовом — 18 000 грн. Ймовірно, це повʼязано з меншим фондом маленьких квартир у Львові, котрі зайняли ще впродовж 2022 року, тому на західному ринку залишилися лише дорожчі варіанти.
Для аналізу економічної доцільності придбання житла обчислюють співвідношення річної плати за оренду до вартості квартири. Так, наприклад, без урахування амортизації та супутніх витрат, у Києві середня вартість квартири еквівалентна 15 рокам її оренди. У Львові цей показник складає 11 років, в Одесі - 17 років. Харків демонструє 20 років оренди, що в першу чергу повʼязано з падінням цін на довгострокову оренду в прифронтовому регіоні.
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