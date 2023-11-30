У Києві здорожчало житло: найдорожчі та найдешевші райони — Finance.ua

У Києві здорожчало житло: найдорожчі та найдешевші райони Вчора 12:05 — Нерухомість

У Києві здорожчало житло: найдорожчі та найдешевші райони, www.freepik.com

У Києві здорожчало житло. За останні 6 місяців на вторинному ринку столичної нерухомості ціни зросли більш ніж на 1 700 грн — з середніх 51 509 грн до 53 267 грн. За рік здорожчання виявилося ще більшим — понад 2 100 грн. Загалом же по районах ціни коливаються від середніх 40 724 грн до 82 548 грн.

Про це повідомляє M2bomber . За даними сайту, зросли ціни і за останній місяць, хоч практично й непомітно — менш ніж на 500 грн

Інфографіка: M2bomber

Скільки коштує «квадрат» у 1-кімнатних квартирах

При цьому для 1-кімнатних квартир власники нерухомості найчастіше виставляють вартість «квадрату» в 53 200 грн. За такою ціною формується 7,7% оголошень про продаж нерухомості.

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Також, за даними аналітиків, часто можна зустріти ціну 42 000 грн — 7,1%. А крім того:

47 600 грн — 5,9%;

39 200 грн — 5,6%;

36 400 грн — 5,3%.

Інфографіка: M2bomber

В яких районах найдешевше

Загалом же по районах ціни коливаються від середніх 40 724 грн до 82 548 грн. Так, найнижчі зафіксовані в:

Деснянському — 40 724 грн;

Дарницькому — 50 497 грн;

Святошинському — 51 364 грн;

Дніпровському — 51 730 грн;

Подільському — 51 984 грн.

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«Найдорожчі» райони

Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру в Печерському районі - в середньому 82 548 грн. А крім того, в:

Шевченківському — 62 228 грн;

Голосіївському — 59 668 грн;

Оболонському — 56 931 грн;

Солом’янському — 54 924 грн.

Нагадаємо, експерти Flombu.com розповіли , які чинники впливають на формування вартості житла і що змінилося у пріоритетах українців під час купівлі нерухомості.

Обозреватель За матеріалами:

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