У Києві здорожчало житло: найдорожчі та найдешевші райони — Finance.ua

У Києві здорожчало житло: найдорожчі та найдешевші райони
У Києві здорожчало житло. За останні 6 місяців на вторинному ринку столичної нерухомості ціни зросли більш ніж на 1 700 грн — з середніх 51 509 грн до 53 267 грн. За рік здорожчання виявилося ще більшим — понад 2 100 грн. Загалом же по районах ціни коливаються від середніх 40 724 грн до 82 548 грн.
Про це повідомляє M2bomber. За даними сайту, зросли ціни і за останній місяць, хоч практично й непомітно — менш ніж на 500 грн
Скільки коштує «квадрат» у 1-кімнатних квартирах
При цьому для 1-кімнатних квартир власники нерухомості найчастіше виставляють вартість «квадрату» в 53 200 грн. За такою ціною формується 7,7% оголошень про продаж нерухомості.
Також, за даними аналітиків, часто можна зустріти ціну 42 000 грн — 7,1%. А крім того:
- 47 600 грн — 5,9%;
- 39 200 грн — 5,6%;
- 36 400 грн — 5,3%.
В яких районах найдешевше
Загалом же по районах ціни коливаються від середніх 40 724 грн до 82 548 грн. Так, найнижчі зафіксовані в:
- Деснянському — 40 724 грн;
- Дарницькому — 50 497 грн;
- Святошинському — 51 364 грн;
- Дніпровському — 51 730 грн;
- Подільському — 51 984 грн.
«Найдорожчі» райони
Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру в Печерському районі - в середньому 82 548 грн. А крім того, в:
- Шевченківському — 62 228 грн;
- Голосіївському — 59 668 грн;
- Оболонському — 56 931 грн;
- Солом’янському — 54 924 грн.
Нагадаємо, експерти Flombu.com розповіли, які чинники впливають на формування вартості житла і що змінилося у пріоритетах українців під час купівлі нерухомості.
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