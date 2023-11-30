У Києві здорожчало житло: найдорожчі та найдешевші райони — Finance.ua
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У Києві здорожчало житло: найдорожчі та найдешевші райони

Нерухомість
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У Києві здорожчало житло: найдорожчі та найдешевші райони
У Києві здорожчало житло: найдорожчі та найдешевші райони, www.freepik.com
У Києві здорожчало житло. За останні 6 місяців на вторинному ринку столичної нерухомості ціни зросли більш ніж на 1 700 грн — з середніх 51 509 грн до 53 267 грн. За рік здорожчання виявилося ще більшим — понад 2 100 грн. Загалом же по районах ціни коливаються від середніх 40 724 грн до 82 548 грн.
Про це повідомляє M2bomber. За даними сайту, зросли ціни і за останній місяць, хоч практично й непомітно — менш ніж на 500 грн
Інфографіка: M2bomber
Інфографіка: M2bomber

Скільки коштує «квадрат» у 1-кімнатних квартирах

При цьому для 1-кімнатних квартир власники нерухомості найчастіше виставляють вартість «квадрату» в 53 200 грн. За такою ціною формується 7,7% оголошень про продаж нерухомості.
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Також, за даними аналітиків, часто можна зустріти ціну 42 000 грн — 7,1%. А крім того:
  • 47 600 грн — 5,9%;
  • 39 200 грн — 5,6%;
  • 36 400 грн — 5,3%.
Інфографіка: M2bomber
Інфографіка: M2bomber

В яких районах найдешевше

Загалом же по районах ціни коливаються від середніх 40 724 грн до 82 548 грн. Так, найнижчі зафіксовані в:
  • Деснянському — 40 724 грн;
  • Дарницькому — 50 497 грн;
  • Святошинському — 51 364 грн;
  • Дніпровському — 51 730 грн;
  • Подільському — 51 984 грн.
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«Найдорожчі» райони

Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру в Печерському районі - в середньому 82 548 грн. А крім того, в:
  • Шевченківському — 62 228 грн;
  • Голосіївському — 59 668 грн;
  • Оболонському — 56 931 грн;
  • Солом’янському — 54 924 грн.
Нагадаємо, експерти Flombu.com розповіли, які чинники впливають на формування вартості житла і що змінилося у пріоритетах українців під час купівлі нерухомості.

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За матеріалами:
Обозреватель
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