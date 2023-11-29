Скільки житла ввели в експлуатацію в Україні: дані за три квартали — Finance.ua
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Скільки житла ввели в експлуатацію в Україні: дані за три квартали

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В Україні за три квартали 2023 року забудовники ввели в експлуатацію 66,5 тисячі нових квартир, з яких 55,5 тисячі - це квартири в багатоквартирних будинках. Відповідні дані надала Державна служба статистики.
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Більше нових квартир з’явилося на Київщині: за дев’ять місяців поточного року житловий фонд тут збільшився на 12,2 тисячі квартир, 8,5 тисячі з яких — це квартири у багатоквартирних будинках.
На другому місці за кількістю введення квартир в експлуатацію — Київ, житловий фонд якого за неповний рік збільшився на близько 12 тисяч квартир, майже всі з яких розміщені в багатоквартирних будинках.
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Третє місце за приростом житлового фонду зайняла Вінницька область, в якій за три квартали було введено в експлуатацію 7,8 тисячі нових квартир, 7,2 тисячі з яких — у багатоквартирних будинках.
А ось Львівська область за підсумками дев’яти місяців 2023 року посіла четверте місце — тут з’явилося трохи менше 6 тис. нових квартир, 4,2 тис. з яких — це квартири у багатоквартирних ЖК.

Довідка Finance.ua:

  • Аналітики DOU випустили статистику зарплат айтівців різних спеціальностей та гендеру, ЛУН Статистика проаналізувалидані в контексті вартості житла, та порахували: скільки річних зарплат потрібно, аби заробити на квартиру в різних регіонах України. В середньому жінкам в ІТ прийдеться заробляти на квартиру вдвічі довше, ніж чоловікам.
  • Спільне інвестування в нерухомість, чи можна забезпечити своє майбутнє, інвестуючи в такий спосіб? Про результати роботи першої української REIT-компанії у 2022−2023 році розповів на конференції «Жити на відсотки» засновник першого в Україні сервісу, що дозволяє стати співвласником об'єктів комерційної нерухомості, Inzhur Андрій Журжій.
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