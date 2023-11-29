Більше будинків: чи дійсно забудовники почали відновлювати роботи на проектах — Finance.ua

Більше будинків: чи дійсно забудовники почали відновлювати роботи на проектах Вчора 21:02 — Нерухомість

Більше будинків: чи дійсно забудовники почали відновлювати роботи на проектах

В Україні приблизно від серпня 2023 року помітно певне пожвавлення будівельної активності на окремих будівельних майданчиках столичного та інших регіонів (передусім в Одесі), які певний час були заморожені та неактивні.

Про це розповідає Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості.

Вона каже — якщо брати у відсотковому співвідношенні, то серед понад 90% ЖК, які будувались до 24 лютого 2022 року, станом на зараз поновили будівництво заледве половина, а з них до 35% демонструють прийнятну будівельну динаміку.

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Ринок новобудов почав оживати ще восени 2022 року, а навесні та влітку 2023 року активність на будівництвах зросла.

На думку керівника департаменту продажів компанії Greenville Сусанни Караханян, зараз будівництво багатьох житлових комплексів в Києві дійсно відновилося, незважаючи на воєнний стан в Україні.

«Близько 65% девелоперів протягом літа 2023 року оголосили про відновлення будівництва, а трохи більше 20% відновили роботи на будівельних майданчиках хоча б частково. Наша компанія станом на осінь вийшла на довоєнні темпи будівництва (йдеться про столичні житлові комплекси Greenville Park та Greenville на Печерську). Тобто, динаміка зараз позитивна. Цьому сприяють стабілізація ситуації на фронті та відсутність масованих ракетних обстрілів Києва», — зазначила Сусанна Караханян.

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Звісно, на динаміку будівництва величезний вплив мають не лише війна та обстріли міст російськими ракетами, але й власна фінансова подушка та фінансова модель тієї чи іншої будівельної компанії.

Зараз будівництво багатьох житлових комплексів в Києві дійсно відновилося, незважаючи на воєнний стан в Україні.

«В умовах обмеженого попиту, який ми спостерігаємо наразі, питання фінансування пріоритетне на порядку денному для більшості девелоперів. Насправді, якщо у компанії стабільна фінансова модель, ліквідний продукт і достатній показник динаміки будівництва на майданчику протягом тривалого періоду, то їм вдається отримувати продажі навіть в нинішніх умовах», — каже Вікторія Берещак. І додає: зараз виграють ті гравці, що мають стратегічний запас міцності та/або гроші приватних інвесторів-партнерів, як страховку на випадок відсутності продажів.

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«Фінансування будівництва в сучасних реаліях актуальне, як ніколи. Попит відновлюється не так швидко, як хотілося б, а от зобов’язань перед покупцями вистачає. Частина забудовників шукають партнерів, часто іноземних, щоб розв’язати питання з фінансуванням, частина залучають власні кошти, якщо, звичайно, є така можливість, а дехто навіть кредитується», — розповіла Фокусу Ірина Міхальова, CMO AllianceNovobud.

Фокус За матеріалами:

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