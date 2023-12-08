Як змінились ціни на оренду квартир в Україні за останній місяць (інфографіка) — Finance.ua

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні за останній місяць (інфографіка) Вчора 09:04 — Нерухомість

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні за останній місяць (інфографіка)

Аналітики українського маркетплейсу Dim.Ria представили звіт про стан ринку нерухомості восени 2023 року. Експерти аналітичного центру дослідили, як змінилася вартість оренди станом на листопад 2023 року.

Дослідження показує, що станом на листопад 2023 до вересня 2023 кількість оголошень про оренду у Києві та Київській області збільшилася на 17%.

Інфографіка: Dim. Ria

У Полтавській області пропозиція зросла на 77%. У кілька разів виросла пропозиція у Чернігівській області. Якщо порівнювати актуальні дані до листопада 2022 року, то кількість оголошень зменшилася майже у всіх областях.

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Ціни

Станом на листопад 2023 року ціна оренди однокімнатної квартири у столиці 16 502 грн, а в області - 9 361 грн. Вартість квартири у Києві впала на 22% до вересня 2023 року. Також протягом осені знизилася ціна на однокімнатну квартиру у Закарпатській та Чернівецькій областях, відповідно, на 28% та 48%.

Інфографіка: Dim. Ria

У Чернівецькій області зафіксована найнижча вартість оренди однокімнатного житла, якщо не враховувати прифронтові території - 5 500 грн.

Найнижча вартість оренди однокімнатної квартири у столиці зафіксована у Деснянському районі - 8 748 грн. У Святошинському та Дніпровському районах ціна складає 14 291 грн і 14 751 грн відповідно. Найвища ціна орендованого житла у Печерському районі - 23 396 грн за однокімнатну квартиру.

Інфографіка: Dim. Ria

Нагадаємо, раніше Work.ua разом з маркетплейсом Dim. Ria дослідили , яку частину заробітної плати пересічному українцю потрібно витрачати на винаймання помешкання.

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Найнижче співвідношення оренди та зарплати було у Херсоні — там на винайм однокімнатної квартири припадає 21% середньої зарплати. Трохи більше обійдеться проживання у Харкові (34%) та Миколаєві (35%). Замикають пʼятірку доступних міст Суми та Чернівці (39%). Як бачимо, з-поміж тилових міст найбільш доступними є Чернівці.

А найбільшу частку зарплати за однокімнатний дах над головою доведеться викласти у Дніпрі (71% від середньої зарплати), Вінниці (73%), Полтаві (77%), Києві (78%) та Львові (80%).

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