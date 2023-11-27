Яка частка зарплати йде на оренду житла у представників різних професій — дослідження Вчора 12:06 — Нерухомість

Яка частка зарплати йде на оренду житла у представників різних професій — дослідження

Work.ua разом з маркетплейсом Dim. Ria дослідили , яку частину заробітної плати пересічному українцю потрібно витрачати на винаймання помешкання.

У дослідженні аналітики спиралися на дані про середню заробітну плату в обласних центрах відповідно до оголошень на сайті Work.ua станом на жовтень 2023 року. А також досліджували середню вартість оренди однокімнатної квартири в обласних центрах на основі аналітики маркетплейсу Dim.Ria. Для розрахунку вибрали лише оголошення про оренду, де ціна вказана у гривнях, і без урахування сегмента преміумжитла (вартість понад 30 000 грн) у жовтні 2023 року. У цьому дослідженні розглядали лише соло-оренду житла, тобто, домогосподарство — це одна людина.

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Який відсоток від зарплати треба віддати за оренду квартири

Частка середньої заробітної плати, яку треба викласти за соло-проживання, залежить від регіону. Що далі від лінії фронту, тим більший відсоток зарплатні «зʼїдає» оренда.

Інфографіка: Work.ua та Dim. Ria

Найнижче співвідношення оренди та зарплати бачимо у Херсоні — тут на винайм однокімнатної квартири припадає 21% середньої зарплати. Трохи більше обійдеться проживання у Харкові (34%) та Миколаєві (35%). Замикають пʼятірку доступних міст Суми та Чернівці (39%). Як бачимо, з-поміж тилових міст найбільш доступними є Чернівці.

А найбільшу частку зарплати за однокімнатний дах над головою доведеться викласти у Дніпрі (71% від середньої зарплати), Вінниці (73%), Полтаві (77%), Києві (78%) та Львові (80%).

Кому найлегше винаймати житло

Розмір середньої заробітної плати — не єдиний критерій, який варто використовувати для аналітики. Адже представники десятків професій заробляють набагато менше чи більше.

У столиці житло найлегше винаймати менеджерам з продажу — ці фахівці заробляють в середньому 30 000 грн, тож на оренду витрачають 52% доходу. Найважче ж доводиться комплектувальникам та вантажникам — за середньої зарплати у 16 500 грн, вони в середньому витрачали б на однокімнатне житло 94% зароблених коштів.

Інфографіка: Work.ua та Dim. Ria

Найдоступнішим для представників затребуваних професій є прифронтовий Харків — тут оренда однокімнатного помешкання обходиться в середньому у 5 783 грн. У цьому місті найбільш обтяжені орендою касири — 43% їх зарплати вистачить на однокімнатне житло.

Інфографіка: Work.ua та Dim. Ria

У Дніпрі, як і у Києві, оренда житла найбільш доступна менеджерам з продажу: із середньої зарплати у 23 000 грн однокімнатна квартира «зʼїдає» в середньому 55%. Найважче ж доводиться барменам та бариста (за оренду квартири треба віддати 94% зарплати), касирам та офіс-менеджерам (85%).

Інфографіка: Work.ua та Dim. Ria

Одеса виявилася дружньою до водіїв — з їх середньої зарплати у 25 000 грн на оренду доведеться витратити 31% доходу. Понад 50% від зарплати в Одесі на оренду житла витрачають лише бармени та бариста (52%).

Інфографіка: Work.ua та Dim. Ria

Найбільше кусаються ціни у Львові — тут представникам всіх найзатребуваніших професій доведеться витрачати на винаймання однокімнатної квартири більш ніж половину зарплати. Непосильною є оренда для продавців-консультантів, офіс-менеджерів (92%), касирів (95%), барменів та бариста (96%).

Інфографіка: Work.ua та Dim. Ria

«Ці цифри виходять із середніх розмірів заробітних плат. Так, кухарям у Дніпрі пропонують в середньому 17 500 грн. Однак з-поміж 200 вакансій для цих фахівців у Дніпрі є вакансії із зарплатою до 75 000 грн. Тож багато чого залежить від досвіду, кваліфікації та навичок», — наголошують автори досілдження.

Скільки квартир можуть орендувати фахівці найпопулярніших професій

Аналітики розглянули ще шість популярних професій з різним рівнем доходів та порахували, скільки однокімнатних квартир представники цих професій можуть винайняти. Вийшов індекс «орендної спроможності», за аналогією з поняттям «купівельної спроможності».

Наприклад, водій-міжнародник найбільше заробляє у Львові — 50 000 грн. Однак його «орендна спроможність» така сама, як у колеги з Одеси, якийзаробляє 42 500 грн. Обидва можуть винайняти по 5,5 квартир у своїх містах.

Інфографіка: Work.ua та Dim. Ria

Для абсолютно всіх вибраних професій найвищу «орендну спроможність» мають спеціалісти у Харкові. Хоча розмір зарплат відчутно вищий у Києві та Львові, низька вартість оренди через близькість до фронту дозволяє винаймати тут найбільшу кількість однокімнатних квартир.

Оренда для айтівців

Деякі пропозиції роботи на сайті Work.ua передбачають лише віддалену форму співпраці. Передусім це вакансії для представників IT-сфери та digital-професій. Аналітики вибрали чотири професії із найбільшою заробітною платою та винятково віддаленою формою співпраці та зіставили з вартістю оренди у пʼяти найбільших містах.

Інфографіка: Work.ua та Dim. Ria

Зʼясувалося, що жоден з фахівців не буде витрачати на оренду понад чверть свого доходу. Єдиний виняток — Full Stack програміст, для якого оренда житла в Києві становить 26% зарплати.

Мешканці яких міст та представники яких професій не «обтяжені орендою»

Менш як 30% доходу на оренду житла витрачають лише мешканці Херсону, якщо виходити із середніх заробітних плат. Також оренда житла не обтяжує, наприклад, рекрутерів та маркетологів у Харкові — їм доводиться витрачати 29% зарплати. Цілком по кишені життя у великих містах і для представників IT-професій.

Найважче ж орендувати квартиру у Києві та Львові. Причому в абсолютних цифрах лідирує столиця — в середньому оренда однокімнатного помешкання тут коштує 15 517 грн проти 14 791 грн у Львові. Однак саме у місті Лева оренда «зʼїсть» найбільшу частку зарплатні.

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