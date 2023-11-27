Як зміняться ціни на оренду житла в Україні у 2024 році: прогноз рієлтора — Finance.ua

Як зміняться ціни на оренду житла в Україні у 2024 році: прогноз рієлтора Вчора 14:02 — Нерухомість

Як зміняться ціни на оренду житла в Україні у 2024 році: прогноз рієлтора

Оренда квартир в українських містах подорожчала за останні місяці і багатьох цікавить питання, як змінюватиметься вартість орендованого житла на початку 2024 року. Ріелтори прогнозують, що черговий стрибок цін можливий уже навесні.

Так, взимку ціни на оренду квартир триматимуться на теперішньому рівні, максимум підвищення складе 5%. А вже навесні можливе чергове сезонне зростання, розповів президент Асоціації спеціалістів з нерухомості Юрій Піта.

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На ціну оренди переважно впливає попит. Якщо житло здається за один-два дні, це говорить про те, що він дуже активний і ціна зростатиме, зазначає експерт. Однак у воєнний час важливішим став фактор безпеки. Адже якщо місто страждає від частих атак дронів або ракет, то люди масово починають виїжджати і попит автоматично падає, а за ним і ціни.

«Так, ми чуємо про можливі блекаути, обстріли. Але це буде більше впливати на смаки та вибір орендарів. Якщо буде дуже важко, обиратимуть поверхи нижче, щоб газифікація була. Те, що ми спостерігали минулого року. Зараз такого попиту немає. Восени люди орендували і на 10, 13, 18 поверхах», — розповів Юрій Піта.

Експерт із нерухомості каже, що сьогодні ситуація на ринку оренди стабільна із перспективи зростання цін. За словами Юрія Піти, взимку попит менший, тому що переїжджати не так комфортно, тож якщо ви роздумуєте над переїздом, то саме взимку можна знайти вигідні пропозиції від орендодавців.

Довідка Finance.ua:

у Києві значно здорожчала оренда квартир. За останні 6 місяців ціни зросли одразу на 47,12% - із середніх 11 895 грн до 17 500 грн. Таким чином здорожчання склало 5 605 грн;



а за останні три місяці вартість оренди квартир в Києві знизилась на понад 10%. Як змінилися ціни на оренду у столиці - читайте тут.

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