Оренда житла в Україні повернулася до довоєнних цін — Finance.ua
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Оренда житла в Україні повернулася до довоєнних цін

Нерухомість
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Оренда житла в Україні повернулася до довоєнних цін
Оренда житла в Україні повернулася до довоєнних цін
Унаслідок російських обстрілів і спричинених ними «блекаутів» в Україні торік у 2−2,5 рази підскочила вартість оренди житла, в якому попри все був газ, світло, тепло та інтернет. Вартість інших квартир як для оренди, так і на продаж впала.
Про це розповіла гендиректор групи компаній Агентств нерухомості KDU Realty Group Олена Маленкова в інтерв'ю Українському радіо.
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Під час «блекаутів» заробили ті, в кого був газ, світло, тепло та інтернет.
«Будинки, де було оптоволокно та інтернет, відразу піднялися в ціні. Люди релокувалися, шукали такі будинки. Також знімали будинки чи таунхауси десь у області з генераторами або де їх можна було поставити. Ціни відразу підскочили там у 2−2,5 рази. Тож у „блекаути“ заробили ті, в кого був газ, світло, тепло та інтернет. Таких було немало, але інша оренда та продаж впали», — розповідає Маленкова.
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Так відбувалося до березня, коли всіх вже «попустило», бо стало більше денного світла.
«З квітня відбулося сезонне подорожчання і ціни почали зростати. Сьогодні ціни повернулися майже на довоєнні, крім елітної нерухомості. Були в нас (до війни) ціни і 3−5 тисяч, і навіть 7 тисяч доларів за квартиру в місяць. Зараз ці ціни в доларах ще не повернулися. Те ж, що коштувало 14−20 тисяч гривень, здається нормально. Зараз однокімнатна квартира на правому березі Києва коштує від 12 тисяч гривень, якщо це не зовсім бабусин варіант. Двокімнатна — від 14 тисяч. Якщо це закритий ЖК, а в нас люблять такі закриті території зі своєю інфраструктурою, то однокімнатна може бути і 18−20 тисяч», — коментує вона.
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За матеріалами:
Українське радіо
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