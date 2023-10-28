Оренда житла в Україні повернулася до довоєнних цін — Finance.ua

Оренда житла в Україні повернулася до довоєнних цін Сьогодні 14:26 — Нерухомість

Оренда житла в Україні повернулася до довоєнних цін

Унаслідок російських обстрілів і спричинених ними «блекаутів» в Україні торік у 2−2,5 рази підскочила вартість оренди житла, в якому попри все був газ, світло, тепло та інтернет. Вартість інших квартир як для оренди, так і на продаж впала.

Про це розповіла гендиректор групи компаній Агентств нерухомості KDU Realty Group Олена Маленкова в інтерв'ю Українському радіо.

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Під час «блекаутів» заробили ті, в кого був газ, світло, тепло та інтернет.

«Будинки, де було оптоволокно та інтернет, відразу піднялися в ціні. Люди релокувалися, шукали такі будинки. Також знімали будинки чи таунхауси десь у області з генераторами або де їх можна було поставити. Ціни відразу підскочили там у 2−2,5 рази. Тож у „блекаути“ заробили ті, в кого був газ, світло, тепло та інтернет. Таких було немало, але інша оренда та продаж впали», — розповідає Маленкова.

Так відбувалося до березня, коли всіх вже «попустило», бо стало більше денного світла.

«З квітня відбулося сезонне подорожчання і ціни почали зростати. Сьогодні ціни повернулися майже на довоєнні, крім елітної нерухомості. Були в нас (до війни) ціни і 3−5 тисяч, і навіть 7 тисяч доларів за квартиру в місяць. Зараз ці ціни в доларах ще не повернулися. Те ж, що коштувало 14−20 тисяч гривень, здається нормально. Зараз однокімнатна квартира на правому березі Києва коштує від 12 тисяч гривень, якщо це не зовсім бабусин варіант. Двокімнатна — від 14 тисяч. Якщо це закритий ЖК, а в нас люблять такі закриті території зі своєю інфраструктурою, то однокімнатна може бути і 18−20 тисяч», — коментує вона.

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