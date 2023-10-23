У Києві стрімко змінилася вартість оренди квартир (інфографіка) — Finance.ua

У Києві стрімко змінилася вартість оренди квартир (інфографіка)
У Києві різко здорожчала оренда квартир. За останні 6 місяців середня вартість оренди зросла майже на 6 500 грн — з 11 142 грн до 17 500 грн.
Про це повідомляє M2bomber. За його даними, здорожчала оренда столичного житла і за рік — майже на 4 500 грн. За останній місяць же ціни також зросли, але не так суттєво — майже на 600 грн.
Ціна оренди 1-кімнатного житла
За даними аналітиків, найчастіше 1-кімнатні квартири у Києві здають по 10 400 грн, 12 000 грн, а також 15 200 грн. Таких оголошень налічується 7,9%. Також «популярні» ціни:
- 8 800 грн — 7,2%;
- 7 200 грн — 3,9%.
Ціни на 2-кімнатну квартиру
2-кімнатні квартири найчастіше здають по 15 000 грн — 13,3% оголошень. Також часто зустрічаються ціни:
- 10 000 грн, 12 000 грн, 20 000 грн — 6,2%;
- 18 000 грн, 26 000 грн — 4,3%.
Вартість оренди 3-кімнатної квартири
За даними аналітиків, найчастіше 3-кімнатні квартири у Києві здають по 15 600 грн. Таких оголошень налічується 9,7%. Також «популярні» ціни:
- 30 000 грн — 7,9%;
- 18 000 грн — 6,7%.
Нагадаємо, на вторинному ринку нерухомості 1-кімнатрні квартири подорожчали. При чому, фактично по всій країні. Найбільше — у Закарпатській області, одразу на 37,8%.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 💸
Поділитися новиною