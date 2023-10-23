У Києві стрімко змінилася вартість оренди квартир (інфографіка) — Finance.ua

У Києві стрімко змінилася вартість оренди квартир (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

У Києві різко здорожчала оренда квартир. За останні 6 місяців середня вартість оренди зросла майже на 6 500 грн — з 11 142 грн до 17 500 грн.

Про це повідомляє M2bomber . За його даними, здорожчала оренда столичного житла і за рік — майже на 4 500 грн. За останній місяць же ціни також зросли, але не так суттєво — майже на 600 грн.

Ціна оренди 1-кімнатного житла

За даними аналітиків, найчастіше 1-кімнатні квартири у Києві здають по 10 400 грн, 12 000 грн, а також 15 200 грн. Таких оголошень налічується 7,9%. Також «популярні» ціни:

8 800 грн — 7,2%;

7 200 грн — 3,9%.

Ціни на 2-кімнатну квартиру

2-кімнатні квартири найчастіше здають по 15 000 грн — 13,3% оголошень. Також часто зустрічаються ціни:

10 000 грн, 12 000 грн, 20 000 грн — 6,2%;

18 000 грн, 26 000 грн — 4,3%.

Вартість оренди 3-кімнатної квартири

За даними аналітиків, найчастіше 3-кімнатні квартири у Києві здають по 15 600 грн. Таких оголошень налічується 9,7%. Також «популярні» ціни:

30 000 грн — 7,9%;

18 000 грн — 6,7%.

Нагадаємо, на вторинному ринку нерухомості 1-кімнатрні квартири подорожчали. При чому, фактично по всій країні. Найбільше — у Закарпатській області, одразу на 37,8%.

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Обозреватель За матеріалами:

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