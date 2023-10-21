В Україні злетіли ціни на оренду квартир: вартість житла у найпопулярніших містах (інфографіка) — Finance.ua

В Україні злетіли ціни на оренду квартир: вартість житла у найпопулярніших містах (інфографіка) Сьогодні 08:32 — Нерухомість

В Україні злетіли ціни на оренду квартир: вартість житла у найпопулярніших містах (інфографіка)

В Україні швидко підвищуються ціни на оренду квартир. Аналітики заговорили про феномен вимивання дешевого житла з ринку нерухомості. Стало відомо, скільки коштує винайняти квартиру у великих містах країни.

На ринку нерухомості - сезонне пожвавлення, яке спостерігається восени та навесні. Попит на оренду квартир спровокований масовим поверненням студентів, біженців та напливом переселенців. Вартість житла у середньому зросла на 15−20%. Найдорожчі об'єкти не у столиці, як це було багато десятиліть поспіль.

Зараз у Києві складно знайти квартиру дешевше ніж за 12 тис. грн на місяць. А у літній період вона була на рівні 10 тис. грн.

Найдорожче житло — у Львові, там за нього потрібно заплатити близько 16 тис. грн.

В Івано-Франківську цінник нижчий — 11,5 тис. грн, у Дніпрі - за 10 тис. грн.

В Одесі квартиру можна винайняти в середньому за 7 тис. грн, а в Харкові — лише за 4 тис. грн. Низька вартість обумовлена близькістю до зони проведення активних бойових дій.

Підвищення оренди пов’язане з ажіотажем через початок нового бізнес-сезону. Вже наприкінці осені та на початку зими очікується зниження вартості житла.

«Феномен вимивання дешевих квартир» полягає у тому, що всі найпопулярніші квартири розбирають настільки швидко, що більшості покупців не залишається пропозицій за доступною ціною.

Президент Асоціації спеціалістів з нерухомості України Юрій Піта порадив українцям почекати кілька місяців, після чого продовжити пошуки житла.

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