Скільки зараз коштує орендувати житло у Києві (статистика) — Finance.ua
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Скільки зараз коштує орендувати житло у Києві (статистика)

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Скільки зараз коштує орендувати житло у Києві (статистика)
Скільки зараз коштує орендувати житло у Києві (статистика)
Зараз у столиці найчастіше шукають одно- та двокімнатні квартири. При цьому за місяць таке житло подешевшало приблизно на 1 тис. грн.
Про це свідчать дані порталу M2bomber.

Що із цінами

  • якщо ще на початку листопада однокімнатні квартири здавались в оренду в середньому за 14,1 тис. грн, то зараз їх можна орендувати за 13 тис. грн;
  • двокімнатні квартири здешевшали в оренді з 17,6 тис. грн до 16,5 тис.;
  • трикімнатні квартири наприкінці вересня здавалися за 24 тис. грн, але зараз ціна впала до 21,3 тис. грн.
Скільки зараз коштує орендувати житло у Києві (статистика)
У доларах середня ціна квартир по Києву знизилася на 14,23%.
Скільки зараз коштує орендувати житло у Києві (статистика)

Вартість оренди у різних районах столиці

Найдешевші середні ціни у столиці - в Деснянському районі. Тут винайняти помешкання коштуватиме в середньому 11 тис. грн.
В Оболонському та Дарницькому вартість становить 13,5 тис. грн, у Дніпровському — 13,6 тис., Святошинському — 14,5 тис. грн, а на Солом’янці - 15 тисяч.

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Скільки зараз коштує орендувати житло у Києві (статистика)
При цьому найбільші ціни на оренду на Печерську, де оренда квартири становить приблизно 29,5 тис. грн. У Шевченківському районі середня ціна становитиме 29 тис. грн, на Подолі - 18,7 тис., у Голосіївському районі - 18 тис. грн.
А ви маєте ви власне житло? Розкажіть про це у новому опитуванні від Finance.ua.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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