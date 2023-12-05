Скільки зараз коштує орендувати житло у Києві (статистика) — Finance.ua

Скільки зараз коштує орендувати житло у Києві (статистика) Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Скільки зараз коштує орендувати житло у Києві (статистика)

Зараз у столиці найчастіше шукають одно- та двокімнатні квартири. При цьому за місяць таке житло подешевшало приблизно на 1 тис. грн.

Про це свідчать дані порталу M2bomber

Що із цінами

якщо ще на початку листопада однокімнатні квартири здавались в оренду в середньому за 14,1 тис. грн, то зараз їх можна орендувати за 13 тис. грн;

двокімнатні квартири здешевшали в оренді з 17,6 тис. грн до 16,5 тис.;



трикімнатні квартири наприкінці вересня здавалися за 24 тис. грн, але зараз ціна впала до 21,3 тис. грн.



У доларах середня ціна квартир по Києву знизилася на 14,23%.

Вартість оренди у різних районах столиці

Найдешевші середні ціни у столиці - в Деснянському районі. Тут винайняти помешкання коштуватиме в середньому 11 тис. грн.

В Оболонському та Дарницькому вартість становить 13,5 тис. грн, у Дніпровському — 13,6 тис., Святошинському — 14,5 тис. грн, а на Солом’янці - 15 тисяч.

При цьому найбільші ціни на оренду на Печерську, де оренда квартири становить приблизно 29,5 тис. грн. У Шевченківському районі середня ціна становитиме 29 тис. грн, на Подолі - 18,7 тис., у Голосіївському районі - 18 тис. грн.

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