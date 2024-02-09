Іпотека в 2023 році: українці взяли іпотечних кредитів в 5 разів більше, ніж у 2022 — Finance.ua
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Іпотека в 2023 році: українці взяли іпотечних кредитів в 5 разів більше, ніж у 2022

Кредит&Депозит
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Іпотека в 2023 році: українці взяли іпотечних кредитів в 5 разів більше, ніж у 2022
Іпотека в 2023 році: українці взяли іпотечних кредитів в 5 разів більше, ніж у 2022
Банки України у 2023 році видали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн.
Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, повідомляє пресслужба Національного банку.
Про видачу нової іпотеки в грудні поінформували 8 банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості. Водночас надалі дещо зростала кількість угод на первинному ринку.
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«Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у 2023 році порівняно з попереднім роком зріс майже в п’ять разів, а кількість угод потроїлась», — сказано в повідомленні.
В Нацбанку зазначають, що рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя» (майже всі кредити протягом року надано в межах програми).

Середня відсоткова ставка

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у грудні залишилася на рівні листопада — 7,6%, водночас рік тому, у грудні 2022 року, — 8,3%.

Де видали найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у 2023 році видали в:
  • м. Київ та Київській області - 2664 договори на загальну суму 4,5 млрд грн (50% від загального обсягу);
  • Львівській (314 договорів на 518 млн грн);
  • Рівненській (344 на 461 млн грн);
  • Вінницькій (304 на 455 млн грн).
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

Довідка Finance.ua:

  • під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім'ї без дітей. До війни ситуація була протилежною;
  • банки України в листопаді 2023 року видали 937 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн. Середня ставка за іпотечними кредитами в листопаді склала 7,6%;
  • перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва повідомляла, що іпотека стає вигіднішою для українців. Завдяки покращенню загальної економіки країни, купити свою нерухомість в Україні, з часом, буде легше.

Як взяти іпотечний кредит у Польщі 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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