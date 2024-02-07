В Україні бум іпотеки для сімей без дітей: портрет позичальника — Finance.ua

В Україні бум іпотеки для сімей без дітей: портрет позичальника
Під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім'ї без дітей. До війни ситуація була протилежною.
Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Чи реанімується в Україні іпотечне кредитування», проведеного «Фінансовим клубом».
Позичальник молодшає: зараз за іпотечними кредитами частіше звертаються чоловіки віком від 25 до 34 років.
«Стосовно складу сім'ї, то це зовсім молоді сім'ї, бо більшість навіть не мають неповнолітніх дітей», — розповів директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку Максим Ярославський.
Аналогічний тренд помітили і в Сенс Банку.
«Профіль позичальника змінився: тепер він інший, ніж був до війни. Позичальник став набагато молодшим. Це сім'я з двох осіб, а до війни це було три-чотири. Зазвичай у них ще немає дітей. Це молоді сім'ї, які дуже швидко купують житло через іпотеку», — каже директорка департаменту іпотечного кредитування Сенс Банку Орися Юзвишин.
За її словами, середня сума кредиту, яку просять позичальники, зросла з 0,9 млн грн до 1,6 млн грн, а попит сфокусований на однокімнатних квартирах.
«Але якщо до війни приходив позичальник „зрілий“, який чітко розумів, що він хоче придбати, то зараз приходять „незрілі“ позичальники, які в пошуках квартир, яких на ринку немає, і це наша спільна проблема», — розповіла Юзвишин.
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Директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш каже, що типовий портрет позичальника відрізняється в залежності від іпотечної програми: чи це державна програма «єОселя», чи стандартні ринкові програми банків.
«Якщо в „єОселі“ більш молодий позичальник, то в стандартних програмах більш зрілі клієнти — від 27 до 50 років, які мають більш стабільний дохід, мають власний внесок на іпотеку і планують її погасити достроково», — наголосила вона.
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Погашення іпотеки достроково економить позичальникам кошти на сплаті відсотків.
«Це підприємці, фахівці IT-сфери, менеджери середньої ланки, працівники державних установ. Переважно розглядають купівлю 1−2-кімнатної квартири чи приватного будинку. Є запити в нас і на кредити на будівництво індивідуальних будинків. Ми пропонуємо такий продукт під заставу нерухомості. Десь 10−15% запитів отримуємо саме на будівництво індивідуальних будинків», — сказала Мелеш.
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