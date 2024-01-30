єОселя: З початку року українці взяли іпотеки на 1 млрд грн — Finance.ua

єОселя: З початку року українці взяли іпотеки на 1 млрд грн Сьогодні 08:38 — Кредит&Депозит

єОселя: З початку року українці взяли іпотеки на 1 млрд грн

За перший місяць 2024 року 575 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на 1 млрд грн. Від початку дії програми кредити вже отримали 6 900 родин на загальну суму 10,4 млрд грн.

Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

«Від початку дії програми єОселя кредити на придбання житла взяли вже 6 900 українських родин на 10,4 млрд грн. Лише за перший місяць поточного року банки видали іпотечних кредитів на 1 млрд грн 575 родинам. Третина з них отримані на умовах масової іпотеки — під 7%. Такий кредит можуть взяти всі українці, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. В той же час, військові, медики, педагоги й науковці можуть взяти кредит за програмою на пільгових умовах — під 3%», — зазначила Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 169 кредитів на 289 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 88 військовослужбовців та силовиків, 12 педагогів, 11 медиків та 2 науковці;

кредити під 7% отримали 43 українці без власного житла, 9 ВПО та 4 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (131 кредит) та у забудовника (35). Також 3 українці взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 53;

міста Києва — 42;

Одеської області - 13;

Львівської області - 11;

Дніпропетровської області - 8.

Довідка Finance.ua:

скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови;

для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%;

Уряд розробляє декілька пільгових програм, для забезпечення українців доступним житлом. Окрім вже існуючої програми «єОселя», з’являться механізми «Оренда з правом викупу» та «Соціальна оренда».



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