Оренда житла з правом викупу: Уряд розробляє нові пільгові програми для забезпечення українців житлом — Finance.ua

Оренда житла з правом викупу: Уряд розробляє нові пільгові програми для забезпечення українців житлом Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Оренда житла з правом викупу: Уряд розробляє нові пільгові програми для забезпечення українців житлом

Уряд розробляє декілька пільгових програм, для забезпечення українців доступним житлом. Окрім вже існуючої програми «єОселя», з’являться механізми «Оренда з правом викупу» та «Соціальна оренда».

Про це розповіла перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Станом на сьогодні в Україні близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Ще близько 2 мільйонів сімей, які безповоротно втратили домівку. Тому питання житла — одне з найбільш нагальних для нас», — наголосила Свириденко.

Які програми діють зараз

Перша — це єВідновлення, що передбачає виплату компенсацій українцям, в яких зруйноване або пошкоджене житло.

Друга — це програма пільгової іпотеки єОселя. За її умовами фактично кожен українець може взяти доступний кредит на житло під 3% або 7%.

Які програми планують запустити

«Крім програми „Доступна іпотека“, яку вже презентує єОселя, ми розглядаємо можливість впровадження ще кількох інструментів, які наразі на стадії розробки. Йдеться про систему оренди з правом викупу (rent-to-own) та соціальна оренда. Ці підходи досить поширені на Заході. Для реалізації цього ми фактично вже маємо єдиного державного оператора — ПрАТ „Укрфінжитло“, і держава вже профінансувала його статутний капітал на 50 млрд грн за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), а також планує здійснити додаткове вливання в капітал УФЖК ще 20 млрд грн цього року», — пояснила Свириденко.

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У планах уряду на 2024 рік видати 12 тисяч житлових кредитів, у 2025 році - 23 тисячі на загальну суму 56,6 млрд грн.

Перевага надаватиметься новозбудованим квартирам, будинкам та таунхаусам або тим, які тільки будуються.

Так держава сприятиме не лише вирішенню житлового питання українців, а й стимулюватиме розвиток ринку житлового будівництва та суміжних галузей, сприятиме появі нових робочих місць та наповненню бюджетів різних рівнів. Це також сприятиме повоєнній відбудові України.

Розвиток іпотеки

«Напередодні повномасштабного російського вторгнення іпотечні позики в Україні становили менше ніж 1% ВВП. Тоді як у країнах Єврозони цей показник у середньому дорівнює 40%. Наша стратегічна мета за 10 років вийти на рівень 10% ВВП», — наголосила міністерка.

Нагадаємо, у 2024 році «єОселя» планує суттєво збільшити частку клієнтів на первинному ринку нерухомості та відкрити більше можливостей для банків-партнерів.

Державна програма іпотечного кредитування «єОселя» є великим успіхом для України, завдяки її розширенню з часом українці зможуть придбати не лише житло, а й дачу.

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