«єОселя» планує суттєво збільшити частку клієнтів на «первинці» 2024 року — Finance.ua

«єОселя» планує суттєво збільшити частку клієнтів на «первинці» 2024 року Сьогодні 06:47 — Кредит&Депозит

«єОселя» планує суттєво збільшити частку клієнтів на «первинці» 2024 року

У 2024 році «єОселя» планує суттєво збільшити частку клієнтів на первинному ринку нерухомості та відкрити більше можливостей для банків-партнерів.

Про це йшлося під час круглого столу, організованого Незалежною асоціацією банків спільно з «Укрфінжитлом».

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«Минулий рік показав, що ми маємо можливість розвивати „єОселю“ й адаптовувати її до вимог ринку та клієнтів. Ми залучили додаткове фінансування, попри складнощі, і реалізували кредитний портфель, який лише на 60 млн менший за обсяг всього іпотечного кредитування в Україні в довоєнному найуспішнішому 2021-му», — зазначив голова правління банку Євген Мецгер.

Він також додав, що на 2024 рік «єОселя» має намір видати приблизно 12 тис. кредитів.

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«Треба збільшувати вибір житла, причому саме на „первинці“, аби програма більше працювала саме на відновлення економіки держави», — наголосив Мецгер.

За словами керівника Департаменту розвитку партнерських проєктів Андрія Тарасенка, сьогодні в рамках «єОселі» банками вже акредитовано 55 багатоквартирних будинків від 18 забудовників.

«Пріоритетом для нас є первинний ринок. Нове сучасне житло користується сьогодні попитом серед громадян і наше завдання — цей попит задовольняти. Тож ми закликаємо банки, які вже долучилися до програми, і банки, які розглядають питання приєднання до програми, змістити акцент кредитування саме на первинний ринок», — зауважив він.

Нагадаємо, за державною програмою кредитування «єОселя» планується видати близько 12 000 іпотек цього року. Лише 15% заявок доходять до укладання кредитних угод.

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