єОселя: де найбільше видали пільгових кредитів на житло (інфографіка) — Finance.ua

єОселя: де найбільше видали пільгових кредитів на житло (інфографіка) Сьогодні 14:02 — Кредит&Депозит

єОселя: де найбільше видали пільгових кредитів на житло (інфографіка)

Пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» на загальну суму 7,7 млрд грн вже отримали 5,2 тис. родин.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки

«Від початку дії програми єОселя кредити на придбання житла взяли вже 5200 українських родин на 7,7 млрд грн. 65% цих кредитів отримали військовослужбовці та силовики, які можуть взяти їх за пільговою ставкою у 3%. Так само як і медики, педагоги та науковці. В той же час після запуску в серпні цього року масової іпотеки кредити за програмою під 7% можуть взяти всі українці, які не мають власного житла. На сьогодні 700 українських родин вже взяли такі кредити на загальну суму понад 1 млрд грн. Лише минулого тижня майже третина кредитів на придбання житла за програмою була видана під 7%», — повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Інфографіка: Мінекономіки

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 202 кредити на 322 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 101 військовослужбовець та силовик, 18 педагогів, 19 медиків та 4 науковці;

кредити під 7% отримали 54 українці без власного житла, 4 ВПО, 2 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (148 кредитів) та у забудовника (49). Також п’ятеро українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 70;

міста Києва — 30;

Рівненської - 12;

Львівської - 11;

Івано-Франківської;

Одеської областей — по 9.

Щоб подати заявку на участь у програмі, необхідно:

Обрати в мобільному застосунку Дія послугу єОселя. Заповнити інформацію про склад сім'ї та доходи. Вказати інформацію про житло, яке плануєте купити в кредит. Обрати банки та завірити заявку своїм Дія.Підписом. Отримати відповідь від банків.

Подавати заявку можна як в один, так і в кілька банків. На відповідь від банку потрібно 5−7 хвилин, максимальний строк розгляду заявки — 24 години.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року уряд запустив програму доступної іпотеки «єОселя». У 2023 році в межах програми «єОселя» планується надати 10 тис. іпотечних кредитів.

Довідка Finance.ua:

скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови;

для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.