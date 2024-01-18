«єОселя»: лише 15% заявок доходять до укладання кредитних угод — Finance.ua

«єОселя»: лише 15% заявок доходять до укладання кредитних угод
За державною програмою кредитування «єОселя» планується видати близько 12 000 іпотек цього року. Лише 15% заявок доходять до укладання кредитних угод.
Про це повідомили в компанії «Укрфінжитло», пише Forbes.
Фінальна кількість виданих у 2024 році кредитів залежатиме від попиту, готовності українців до укладення угод і наявності житла, яке відповідає умовам програми, розповіли в «Укрфінжитлі».
Компанія продовжить залучати додатковий ресурс для роботи програми на відкритому фінансовому ринку, аби мати можливість покривати весь попит громадян на програму.
«єОселя» не фінансується безпосередньо з Державного бюджету, відтак там не закладено на неї коштів. «Укрфінжитло» отримує дивіденди за своїми цінними паперами та залучає гроші на відкритому фінансовому ринку на загальних умовах.
«Це і є джерелом фінансування програми», — повідомила керівниця комунікацій «Укрфінжитла» Анжеліка Зборошенко.
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Єдине джерело надходження заявок на участь в «єОселі» — мобільний застосунок «Дія». «Заявка ще не зобовʼязує оформити кредит чи знайти квартиру, а є першим кроком для всіх, хто навіть просто цікавиться програмою», — кажуть в «Укрфінжитлі».
Загальна кількість всіх заявок за час роботи програми вимірюється сотнями тисяч, але не всі вони актуальні.
«Хтось подав, щоб перевірити свою кредитоспроможність, хтось вирішив протестувати послугу, а хтось реально хоче і готовий шукати житло й оформити кредитну угоду», — каже Анжеліка Зборошенко.
Тому сотні тисяч заявок трансформуються в десятки тисяч потенційних клієнтів. З тих, хто отримав попереднє погодження від банку, приблизно 15% доходять до укладання кредитних угод.
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