Українці завдяки програмі «єОселя» зможуть придбати й дачу — Finance.ua

Українці завдяки програмі «єОселя» зможуть придбати й дачу Сьогодні 17:43 — Нерухомість

Українці завдяки програмі «єОселя» зможуть придбати й дачу

Державна програма іпотечного кредитування «єОселя» є великим успіхом для України, завдяки її розширенню з часом українці зможуть придбати не лише житло, а й дачу.

Таку думку висловила президент Асоціації фахівців із нерухомості України Олена Гайдамаха в ефірі Українського радіо

«Протягом існування українського ринку нерухомості таких державних програм майже не було, щоб із таким маленьким відсотком люди могли отримати житло. Хоча ці угоди на сьогодні важкі», — зазначила фахівець.

За її словами, банки зараз ретельно перевіряють кожного клієнта.

Гайдамаха зауважила, що не лише зовсім нове житло підпадає під програму. «Наприклад, по місту Києву є обмеження, що це житло має бути до 10 років із моменту введення будинку в експлуатацію. Якщо під 7%, то там обмеження 3 роки з моменту введення будинку в експлуатацію. І тут також виникають питання, що саме буде приймати банк за момент введення в експлуатацію. Адже це може бути або підключення якихось комунікацій, або присвоєння будинку поштової адреси», — зазначила вона.

За словами експерта, на сьогодні рішення ухвалюється за критерієм, коли будинок введено в експлуатацію і з’являється офіційна інформація про нього.

Гайдамаха розповіла, що розширення програми пов’язане насамперед із тим, що обмаль квартир можуть на сьогодні продаватися. Приміром, у Києві з початком повномасштабного вторгнення РФ «приблизно три майданчики почали будуватися з нуля, а решта добудовується», у столиці величезна нестача квадратних метрів.

«Програма буде розширюватися у бік не лише таунхаусів, а навіть садових будинків. Тобто, за програмою „єОселя“ можна буде придбати і дачу. Але умов ми поки що не знаємо», — зауважила вона.

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Експерт також висловила переконання, що ринок нерухомості в Україні буде процвітати.

«Якщо на початку повномасштабного вторгнення ціни впали дуже сильно, у місті Києві це сягнуло майже 50%, то на сьогодні до довоєнної цифри вони не сягнули приблизно 3−5%. Якщо говорити про Харків, Суми, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, то там ціни впали на 50% і поки так тримаються. Але навіть там відбуваються угоди, люди купують, можливо, ризикують», — заявила Гайдамаха.

Довідка Finance.ua:

державна програма іпотечного кредитування «єОселя» діє з жовтня 2022 року;

для воїнів ЗСУ за контрактом та силовиків, педагогів, лікарів, науковців ставка становить 3% річних. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян, котрі не мають у власності житла або планують збільшити його площу, ― 7%;

торік українці отримали у межах програми «єОселя» 5855 кредитів на 8,85 млрд грн.

Укрінформ За матеріалами:

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