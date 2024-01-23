Банки продовжують знижувати ставки на іпотеку — Finance.ua

Банки продовжують знижувати ставки на іпотеку
Банки України в листопаді 2023 року видали 937 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн. Середня ставка за іпотечними кредитами в листопаді склала 7,6%.
Про це свідчать дані Національного банку України.
«Про видачу нової іпотеки в листопаді поінформували 7 банків, що кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості. Рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми „єОселя“», — сказано в повідомленні.
Обсяг наданих населенню кредитів у листопаді порівняно з жовтнем зріс на 13,7%, а кількість — на 13,4%.
Середня ставка за іпотекою
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в листопаді дещо знизилася — до 7,6% порівняно з 7,8% у жовтні.
Де видано найбільше кредитів на житло
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у листопаді видано:
- в м. Київ та Київській області - 441 договір на загальну суму 771,5 млн грн (52,8% від загального обсягу);
- Львівській (50 договорів на 90 млн грн);
- Вінницькій (52 договори на 81,2 млн грн);
- Рівненській (46 договорів на 69,1 млн грн).
Нагадаємо, банки України в жовтні 2023 року видали 826 іпотечних кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн. Це рекорд з початку повномасштабного вторгнення росії. Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в жовтні дещо підвищилася — до 7,8% порівняно з 7,7% у вересні.
Довідка Finance.ua:
- перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва повідомляла, що іпотека стає вигіднішою для українців. Завдяки покращенню загальної економіки країни, купити свою нерухомість в Україні, з часом, буде легше;
- за державною програмою кредитування «єОселя» планується видати близько 12 000 іпотек цього року. Лише 15% заявок доходять до укладання кредитних угод.
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