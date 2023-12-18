У жовтні видано рекордний обсяг іпотечних кредитів — Finance.ua

У жовтні видано рекордний обсяг іпотечних кредитів Сьогодні 10:01 — Кредит&Депозит

У жовтні видано рекордний обсяг іпотечних кредитів

Банки України в жовтні 2023 року видали 826 іпотечних кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн. Це рекорд з початку повномасштабного вторгнення росії.

Згідно з даними Національного банку, обсяг наданих населенню кредитів у жовтні порівняно з вереснем зріс на 6,8%, а кількість — на 1,6%.

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«Про видачу нової іпотеки в жовтні поінформували 6 банків, що кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості. Рушієм іпотечного сегменту залишається пільгове кредитування в межах програми „єОселя“», — зазначають в Нацбанку.

Інфографіка: НБУ

Середня ставка на іпотеку

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в жовтні дещо підвищилася — до 7,8% порівняно з 7,7% у вересні.

Де видано найбільше кредитів на житло

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у жовтні видано в:

м. Київ та Київській області - 377 договорів на загальну суму 666,1 млн грн (51,8% від загального обсягу);

Вінницькій (52 договори на 84,1 млн грн);

Рівненській (52 на 73,2 млн грн);

Львівській (41 на 68,9 млн грн) областях.

Під час опитування в листопаді 2023 року відповіді надали 27 банків із часткою 95% загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Нагадаємо, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у вересні знизилася до 7,7% порівняно з 8% у серпні.

Довідка Finance.ua:

Мінекономіки пропонує, щоб перший внесок 20% за молодих українців сплачували громади;

щомісячна виплата на середню однокімнатну квартиру за розширеною програмою єОселя 7% в Києві в середньому становитиме 16 000 грн на місяць, у Львові — 17 000 грн, в Дніпрі — 12 000 грн, в Одесі — 10 000 грн, а в Івано-Франківську — 6000 грн.

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