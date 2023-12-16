За скільки років можна заробити на квартиру у країнах Європи — Finance.ua

За скільки років можна заробити на квартиру у країнах Європи Сьогодні 07:42 — Нерухомість

За скільки років можна заробити на квартиру у країнах Європи

У Європі перебувають понад 4 млн українців, які вимушено виїхали через війну. Частина з них планують осісти у країні, яка надала прихисток, тому для них буде актуальне придбання власного житла.

Наскільки доступні квартири у різних країнах Європи та скільки років треба працювати, щоб придбати власні квадратні метри, РБК-Україна розповідає з посиланням на forsal.pl

Скільки часу треба працювати, щоб назбирати на власну квартиру

Доступність житла у багатьох країнах є показником якості життя та показником економічного розвитку. Середній показник власного житла країнах Європи торік становив 473 квартири на 1 тисячу мешканців.

Хоча у різних країнах ціни на нерухомість суттєво відрізняються, доступність житла визначається ще рівнем зарплат і часом, за який можна накопичити кошти на власну квартиру чи дім.

Останній звіт Deloitte Property Index 2023 показує , що найменш доступною європейською країною з точки зору вартості придбання власного житла є Словаччина. Щоб купити квартиру площею 70 кв. м, словакам треба відкладати повністю свою зарплату упродовж 14,1 років. Найдорожче житло у Норвегії, але заробити на нього там найлегше.

Наприклад, стільки часу слід відкладати всю зарплату для придбання квартири у країнах:

Бельгія — 4,3 роки;

Норвегія — 4,7 роки;

Данія — 5 років;

Cловенія — 5,6 років;

Італія — 6,2 роки;

Румунія — 6,3 роки;

Греція — 6,6 років;

Британія, Нідерланди, Португалія — 7,2−7,5 років;

Польща — 8,1 року;

Хорватія — 9 років;

Ірландія — 9,8 років;

Угорщина — 10,2 роки;

Естонія — 10,8 років;

Сербія — 11,8 років;

Чехія — 13,3 років;

Словаччина — 14,1 років.

Скільки коштує житло у країнах Європи

Минулого року майже вся Європа відчула зростання цін на житло, зазначають автори звіту. Найвищі ціни на покупку квартири зафіксовані в Австрії та Німеччині, Франції та Норвегії. Найбільше зросли ціни на житло у Загребі та Сараєво. Єдиною столицею, де подешевшали нові квартири, був Копенгаген (Данія).

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Загалом середні ціни за 1 кв. м житла у європейських країнах такі:

Австрія — 4925 євро/кв. м;

Німеччина — 4800 євро/кв. м;

Франція — 4639 євро/кв. м;

Норвегія — 4204 євро/кв. м;

Нідерланди — 4116 євро/кв. м;

Британія — 3980 євро/кв. м;

Чехія — 3753 євро/кв. м;

Ірландія — 3473 євро/кв. м;

Естонія — 3122 євро/кв. м;

Литва — 3215 євро/кв. м;

Бельгія, Данія — 3104 євро/кв. м;

Іспанія — 2663 євро/кв. м;

Італія — 2371 євро/кв. м;

Польща — 1975 євро/кв. м;

Румунія — 1417 євро/кв. м;

Греція — 1330 євро/кв. м.

Зазначається, що попри складну економічну ситуацію, найбільше квартир було побудовано у Франції (482,2 тис.) та Польщі (238,6 тис.)

Довідка Finance.ua:

в Україні за три квартали 2023 року забудовники ввели в експлуатацію 66,5 тисячі нових квартир, з яких 55,5 тисячі - це квартири в багатоквартирних будинках. Відповідні дані надала Державна служба статистики;

за даними M2bomber, у Києві здорожчало житло. За останні 6 місяців на вторинному ринку столичної нерухомості ціни зросли більш ніж на 1 700 грн — з середніх 51 509 грн до 53 267 грн. За рік здорожчання виявилося ще більшим — понад 2 100 грн. Загалом же по районах ціни коливаються від середніх 40 724 грн до 82 548 грн;

нерідко українці, шукаючи житло в оренду, потрапляють до пасток шахраїв. Наприклад, квартира або будинок може здаватися навіть без згоди власника, належати комусь іншому або бути в іпотеці. Як же убезпечити себе, аби не влетіти в копієчку? Розповіли фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

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