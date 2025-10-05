0 800 307 555
Скільки коштує орендувати квартиру в Чехії

Протягом другого кварталу середня вартість оренди житла у Чехії підвищилася на 7% у порівнянні з минулим роком і склала 269 крон за 1 кв. м (близько 538 грн станом на жовтень). Зростання спостерігається як на ринку старих, так і нових квартир. Експерти прогнозують, ситуація може погіршитися через високий попит та обмежену пропозицію.
Про це пише 420on. cz, посилаючись на дані сайту Sreality.

Вартість оренди житла у Чехії

За розрахунками сайту, типову квартиру площею 70 кв. м орендарі сплачують майже 19 тис. крон (≈ 38 тис. грн) на місяць.
Проте варто зважати на регіональні відмінності. Так, у Празі оренда такої квартири перевищує 28 тис. крон (≈56 тис. грн), тоді як у Карловарському краї — менше 13 тис. крон (≈26 тис. грн).
Також дослідження Deloitte свідчить, що середня орендна плата по країні складає 326 крон за кв. м (≈ 652 грн), а у новобудовах — 367 крон за кв. м (≈ 734 грн).
Власники квартир, які здають житло напряму без ріелторів, підвищили ціни ще на 14%.

Основні причини зростання вартості оренди

Експерти пояснюють це високим попитом, який особливо зростає восени через студентів, що шукають житло. Найбільший дисбаланс між попитом і пропозицією спостерігається у Празі та Брно.
По-друге, через високі ціни та зростання іпотечних ставок купівля власного житла стає складною, тому інтерес до оренди житла зростає.
І по-третє, інвестори, які купують нерухомість, підвищують орендну плату, щоб зберегти прибутковість своїх вкладень.
Нагадаємо, середня зарплата чеських працівників протягом другого кварталу 2025 року підвищилася на 7,8% і тепер становить 49 402 крон (97,3 тис. грн). Враховуючи інфляцію, реальний приріст склав 5,3%.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
