Середні зарплати працівників у Чехії зросли швидше за прогнози
Середня зарплата чеських працівників протягом другого кварталу 2025 року підвищилася на 7,8% і тепер становить 49 402 крон (97,3 тис. грн). Враховуючи інфляцію, реальний приріст склав 5,3%.
Про це свідчать дані Чеського статистичного управління, повідомляє «Чехія-Онлайн».
Читайте також
Медіанна зарплата, що демонструє прибутки половини працівників, теж помітно зросла — до 41 115 крон (близько 81 тис. грн). Це вказує на збільшення доходів у різних секторах економіки.
Що посприяло зростанню зарплат
Як зазначають економісти, темпи зростання перевищили всі прогнози.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Це зумовлено високим попитом на кваліфікованих працівників, особливо у сфері послуг та будівництва, де попит на кваліфікованих працівників значно перевищує пропозицію.
Як зазначає економіст Петр Дуфек, стрімке підвищення зарплат може спричинити зростання цін, особливо у сфері послуг.
Чеський національний банк, ймовірно, буде уважно стежити за ринком, щоб уникнути розкручування інфляційної спіралі.
Реальні зарплати працівників у Чехії зростають з початку 2024 року, після дворічного спаду, викликаного високою інфляцією.
Довідка Finance.ua:
- середня валова місячна зарплата у Польщі у другому кварталі 2025 року досягла 8 748,63 злотих, що свідчить про зростання на 8,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
- комісія з питань мінімальної заробітної плати Німеччини планує до 2027 року поступово підвищити мінімальну заробітну плату до 14,60 євро за годину. Після цього Німеччина матиме другу за розміром мінімальну оплату праці в ЄС — після Люксембургу;
- за даними Держстату, у липні середня зарплата штатних працівників склала 26 499 гривень. Найбільше заробляють у Києві, а найменше — у Чернівецькій області.
Поділитися новиною
Також за темою
Середні зарплати працівників у Чехії зросли швидше за прогнози
Туристична галузь стрімко змінюється через жінок, — National Geographic
Нідерланди офіційно перейшли на чотириденний робочий тиждень
Українці стали лідерами серед іноземців, які отримали польське громадянство
Бонуси за еко-поведінку: як у Європі винагороджують туристів
Між східною і західною Німеччиною знову збільшилась різниця в зарплатах