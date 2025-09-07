Середні зарплати працівників у Чехії зросли швидше за прогнози Сьогодні 13:18 — Світ

Середні зарплати працівників у Чехії зросли швидше за прогнози

Середня зарплата чеських працівників протягом другого кварталу 2025 року підвищилася на 7,8% і тепер становить 49 402 крон (97,3 тис. грн). Враховуючи інфляцію, реальний приріст склав 5,3%.

Про це свідчать дані Чеського статистичного управління, повідомляє «Чехія-Онлайн».

Медіанна зарплата, що демонструє прибутки половини працівників, теж помітно зросла — до 41 115 крон (близько 81 тис. грн). Це вказує на збільшення доходів у різних секторах економіки.

Що посприяло зростанню зарплат

Як зазначають економісти, темпи зростання перевищили всі прогнози.

Це зумовлено високим попитом на кваліфікованих працівників, особливо у сфері послуг та будівництва, де попит на кваліфікованих працівників значно перевищує пропозицію.

Як зазначає економіст Петр Дуфек, стрімке підвищення зарплат може спричинити зростання цін, особливо у сфері послуг.

Чеський національний банк, ймовірно, буде уважно стежити за ринком, щоб уникнути розкручування інфляційної спіралі.

Реальні зарплати працівників у Чехії зростають з початку 2024 року, після дворічного спаду, викликаного високою інфляцією.

Довідка Finance.ua:

середня валова місячна зарплата у Польщі у другому кварталі 2025 року досягла 8 748,63 злотих, що свідчить про зростання на 8,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;

комісія з питань мінімальної заробітної плати Німеччини планує до 2027 року поступово підвищити мінімальну заробітну плату до 14,60 євро за годину. Після цього Німеччина матиме другу за розміром мінімальну оплату праці в ЄС — після Люксембургу;

за даними Держстату, у липні середня зарплата штатних працівників склала 26 499 гривень. Найбільше заробляють у Києві, а найменше — у Чернівецькій області.

