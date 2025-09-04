0 800 307 555
Уряд Чехії вирішив щороку виділяти на відновлення України понад 40 млн євро

Казна та Політика
На своєму засіданні в середу уряд Чехії постановив, що в рамках програми відновлення України на період з 2026 по 2030 роки буде щорічно виділятися один мільярд крон (понад 40 млн євро).
Про це повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський після засідання уряду.
Програма діє з 2023 року, і Чехія має намір і надалі використовувати її для відновлення України. За словами Ліпавського, завдяки програмі Чехія також отримає підтримку від Європейського Союзу. У березні ЄС схвалив для Чехії два проєкти на загальну суму чотири мільярди крон.
Кошти будуть надані через Національний банк розвитку і також будуть спрямовані на гуманітарні та відновлювальні проєкти. За словами міністра, це «флагман доброго імені Чехії у світі».
З 2023 року і до цього року на програму щорічно виділялося 500 мільйонів крон.
Ліпавський нагадав, що в неділю виповнюється шість місяців відтоді, як Україна прийняла американський план припинення вогню, в той час як росія не виявляє жодної зацікавленості у припиненні війни.
Нагадаємо, у Чехії 58% опитаних вважають, що країна прийняла забагато біженців. Опитування також показало, що 40% чехів кажуть, що вони терплять українців, але втомилися від їхньої присутності.
За матеріалами:
Європейська правда
