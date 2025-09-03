ПФУ розпочав фінансування пенсій за вересень — Finance.ua
укр
Казна та Політика
32
ПФУ розпочав фінансування пенсій за вересень
Як повідомляє Пенсійний фонд, 2 вересня розпочато фінансування пенсії за вересень. На пенсійні виплати через АТ «Укрпошта» спрямовано 570,4 млн грн.
Станом на 02 вересня профінансовано:
  • на оплату лікарняних — 138,0 млн грн;
  • на окремих видах державних допомог — 3221,2 млн грн;
  • на одноразову допомогу «Пакунок школяра» — 96,0 млн грн.
У вересні надано 105,8 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, за даними ПФУ, офіційна зарплата в липні становила 20 455,65 гривні, що на 1 981,41 гривні менше, ніж в червні (22 336,81 гривні).
Але зарплата була на 17,9% більшою, ніж у липні минулого року (17 346,90 гривень).
У липні інфляція в Україні впала до 14,1%. Таким чином, реальна зарплата за рік зросла приблизно на 3,8%.
