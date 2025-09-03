ПФУ розпочав фінансування пенсій за вересень — Finance.ua

ПФУ розпочав фінансування пенсій за вересень Сьогодні 11:24 — Казна та Політика

ПФУ розпочав фінансування пенсій за вересень

570,4 млн грн. Як повідомляє Пенсійний фонд, 2 вересня розпочато фінансування пенсії за вересень. На пенсійні виплати через АТ «Укрпошта» спрямовано

Станом на 02 вересня профінансовано:

на оплату лікарняних — 138,0 млн грн;

на окремих видах державних допомог — 3221,2 млн грн;

на одноразову допомогу «Пакунок школяра» — 96,0 млн грн.

У вересні надано 105,8 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, за даними ПФУ, офіційна зарплата в липні становила 20 455,65 гривні, що на 1 981,41 гривні менше, ніж в червні (22 336,81 гривні).

Але зарплата була на 17,9% більшою, ніж у липні минулого року (17 346,90 гривень).

У липні інфляція в Україні впала до 14,1%. Таким чином, реальна зарплата за рік зросла приблизно на 3,8%.

Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.