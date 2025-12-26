0 800 307 555
Нові правила класифікації відходів для екоподатку відклали до 2027 року

Казна та Політика
11
Національний перелік відходів та Порядок класифікації відходів для цілей оподаткування будуть застосовуватися з 1 січня 2027 року. Відтермінування дозволить завершити підготовку та ухвалити зміни до Податкового кодексу для узгодження класифікації відходів із податковими ставками.
Про це зазначили в пресслужбі Міністерства економіки.
Відповідні зміни Кабінет Міністрів України вніс до постанови № 1102 від 20 жовтня 2023 року, якою регулюється впровадження нового переліку відходів.
У поясненні до рішення зазначається, що це забезпечить коректне нарахування екологічного податку за захоронення відходів, зменшить ризики зловживань при визначенні класу небезпеки відходів і збереже стабільність бюджетних надходжень.
Екологічний податок — загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів.
За матеріалами:
Finance.ua
