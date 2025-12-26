Нові правила класифікації відходів для екоподатку відклали до 2027 року
Національний перелік відходів та Порядок класифікації відходів для цілей оподаткування будуть застосовуватися з 1 січня 2027 року. Відтермінування дозволить завершити підготовку та ухвалити зміни до Податкового кодексу для узгодження класифікації відходів із податковими ставками.
Про це зазначили в пресслужбі Міністерства економіки.
Відповідні зміни Кабінет Міністрів України вніс до постанови № 1102 від 20 жовтня 2023 року, якою регулюється впровадження нового переліку відходів.
У поясненні до рішення зазначається, що це забезпечить коректне нарахування екологічного податку за захоронення відходів, зменшить ризики зловживань при визначенні класу небезпеки відходів і збереже стабільність бюджетних надходжень.
Екологічний податок — загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів.
Поділитися новиною
Також за темою
Нові правила класифікації відходів для екоподатку відклали до 2027 року
Що зміниться в бронюванні українців з 2026 року
Боргові виплати 2026−2028: яке навантаження залишиться після війни (думка експерта)
Рекорд: експорт металобрухту з України за 11 місяців зріс на 45%
Президент підписав закон на захист звільнених працівників — деталі
Бюджет Києва втратив понад 1,2 млрд грн через несплату пайових та інвестиційних внесків