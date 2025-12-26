Боргові виплати 2026−2028: яке навантаження залишиться після війни (думка експерта) Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Боргові виплати 2026−2028: яке навантаження залишиться після війни (думка експерта)

24 грудня на засіданні Уряд затвердив боргову стратегію на 2026−2028 роки. Про фінансові обмеження держави в найближчі роки Про фінансові обмеження держави в найближчі роки пише народна депутатка Ніна Южаніна.

Що передбачає стратегія

У 2026−2028 роках боргові виплати жителям у середньому 1,19 трлн грн на рік. Це близько 10,4% від очікуваного ВВП щороку.

Витрати на погашення та обслуговування боргу:

2025 рік — 1,05 трлн грн (11,7% ВВП),

2026 — 1,17 трлн грн (11,3% ВВП),

2027 — 1,26 трлн грн (10,5% ВВП),

2028 — 1,29 трлн грн (9,5% ВВП).

Як пише Южаніна, за оптимістичних прогнозів — кожна десята гривня створеного ВВП йтиме на борги, а не на розвиток, відновлення чи соціальні потреби.

З її слів, якщо за бюджетними орієнтирами останніх років і прогнозами Мінфіну: власні доходи БД у 2026−2028 роках очікуються на рівні ≈ 2,3−2,5 трлн грн на рік (податки + неподаткові доходи, без боргу). Боргові виплати — у середньому 1,19 трлн грн на рік.

Отже:

1,19 трлн ÷ 2,3 трлн ≈ 52%.

1,19 трлн ÷ 2,5 трлн ≈ 48%.

Як каже Ніна Южаніна, близько половини всіх власних доходів держбюджету держави будуть направлятися на борги.

Структурна проблема боргу у:

75% державного боргу — зовнішній.

77% боргу номіновано в іноземній валюті (ще 2% — ОВДП у валюті).

«Це означає високі валютні ризики, які сам Мінфін визнає загрозою для боргової стійкості. На тлі висновків Рахункової палати про показ повноцінної системи управління боргом, такі обсяги майбутніх виплат — це не просто цифри, що є серйозним викликом для бюджетної політики наступних років», — резюмує вона.

