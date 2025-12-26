Бюджет Києва втратив понад 1,2 млрд грн через несплату пайових та інвестиційних внесків Сьогодні 12:43 — Казна та Політика

Бюджет Києва втратив понад 1,2 млрд грн через несплату пайових та інвестиційних внесків

Ревізія Держаудитслужби у Департаменті економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) виявила значні фінансові порушення, які суттєво вплинули на наповнення столичного бюджету.

Особливу увагу ревізори звернули на ситуацію щодо несплати забудовниками «пайових внесків», кошти з яких йдуть на розвиток соціальної інфраструктури (шкіл, дитячих садків, лікарень, інженерних споруд тощо).

Попри те, що «пайові внески» були скасовані з 1 січня 2021 року, ця норма не стосується будівництва, яке було розпочато до вказаного періоду, і тому не надає підстави для несплати забудовниками пайової участі.

Під час ревізії встановлено, що замовниками будівництва за 87 об’єктами введеними у експлуатацію не сплачено до бюджету міста Києва коштів пайової участі на суму понад 1,2 млрд грн.

Департаменту економіки та інвестицій було відомо про переважну більшість цих проблемних об’єктів. Однак посадовці обмежилися лише направленням вимог до замовників будівництва щодо сплати цих коштів. Хоча Київська міська рада своїм рішенням зобов’язала Департамент у разі встановлення фактів несплати пайової участі звертатися до правоохоронних органів або до суду для захисту інтересів територіальної громади міста Києва.

Не краща ситуація склалася і з виконанням інвестиційних договорів, які було укладено між Департаментом та інвесторами. Зокрема, ревізією встановлено недоотримання бюджетом столиці доходів від інвестиційних внесків на суму майже 52 мільйони гривень.

Так, умовами інвестиційних договорів та порядками Київради, які регулювали цей напрям, визначено, що у разі збільшення площ об’єктів інвестування у порівнянні з умовами інвестиційних конкурсів, розмір інвестиційного внеску переглядається пропорційно збільшенню площ об’єктів інвестування. При цьому ревізією встановлено, що ні Департаментом, ні інвесторами вказані умови не виконувалися. Це і призвело до значних втрат доходів міста.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.

