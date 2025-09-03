Україна в серпні отримала понад 2 млрд євро на озброєння
Президент Володимир Зеленський повідомив, що завдяки підтримці європейських країн у серпні Україна залучила понад €2 млрд на закупівлю американської зброї, зокрема, ракет для Patriot і HIMARS.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
«Я вдячний усім, хто продовжує допомагати нашому захисту, нашій стійкості. І важливо, щоб зараз, у вересні, наповнення програм із партнерами було не менш інтенсивним, ніж від початку року», — заявив Зеленський.
Зокрема, за його словами, за серпень завдяки європейським країнам Україна залучила більш ніж 2 мільярди євро на закупівлю саме американської зброї, ракет для «петріотів», ракет для «хаймарсів».
«Має бути й надалі щонайменше мільярд доларів на місяць у цю саме програму PURL», — додав він.
Нагадаємо, США та НАТО створили новий механізм підтримки України — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримали можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески.
Суть механізму полягає у формуванні списку обладнання та боєприпасів відповідно до запитів України. Ці запити погоджуються Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. Координуватиме постачання зброї НАТО.
