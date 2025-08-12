ЄС готує нові санкції проти росії та додаткову допомогу Україні — Finance.ua
укр
ЄС готує нові санкції проти росії та додаткову допомогу Україні

Казна та Політика
42
Країни Європейського Союзу працюють над новими санкціями проти росії та розширенням військової допомоги Україні, водночас підтримуючи мирні переговори під егідою США.
Про це заявила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас.
«Міністри закордонних справ ЄС висловили підтримку крокам США, спрямованим на досягнення справедливого миру», — повідомила Каллас.
За її словами, одночасно триває робота над запровадженням додаткових санкцій проти росії, посиленням військової підтримки України, а також збільшенням фінансової допомоги для потреб державного бюджету та процесу вступу до ЄС.
«Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на росію — це шлях до завершення війни та запобігання новій агресії з боку росії в Європі», — наголосила вона.
Нагадаємо, 8 серпня добіг кінця термін ультиматуму президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа росії. Він обіцяв запровадити проти рф вторинні санкції та мита, якщо не буде досягнуто перемирʼя, але обіцянку все ж не виконав. Як пояснив Трамп, він не став запроваджувати нові санкції через те, що йому було запропоновано провести зустріч із путіним.
Їхній саміт відбудеться на Алясці 15 серпня.
18 липня посли Європейського Союзу затвердили новий 18-й пакет санкцій проти рф. Під обмеження потрапили 105 кораблів тіньового флоту росіян, обмежено доступ російських банків до фінансування. Встановлено нижчу цінову стелю на нафту. Трубопроводи «Північний потік» будуть заборонені.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Розраховуйте на
