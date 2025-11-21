МВФ та Україна готують нову програму фінансування Вчора 15:02 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів спільно з Міжнародним валютним фондом працюють над запуском програми розширеного фінансування (EFF) для України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев провів зустріч з представниками МВФ під керівництвом Гевіна Грея. Основна увага була зосереджена на структурних реформах, корпоративному управлінні та мобілізації капіталу.

«Нова програма EFF має стати важливим сигналом довіри міжнародних партнерів та інвесторів до України», — наголосив міністр.

Запуск нової програми EFF

За словами міністра, запуск програми передбачає структурні реформи у сфері податкової політики, корпоративного управління, системи закупівель та інших напрямів економіки. Саме ці питання стали ключовими у переговорах з місією МВФ.

Сторони також обговорили мобілізацію капіталу як частину процесу детінізації економіки. Уряд працює над цією темою у постійному діалозі з МВФ.

Особлива увага приділяється створенню стимулів, які допоможуть бізнесу легально виводити активи з тіні, інвестувати ці активи в українську економіку та отримувати гарантії захисту.

Під час зустрічі згадали і досвід інших країн, які вже впроваджували подібні механізми.

Корпоративне управління та ситуація з Енергоатомом

Одним з головних питань стало оновлення корпоративного управління в державних компаніях на тлі ситуації з Енергоатомом.

Представники Мінекономіки презентували партнерам план дій, який включає зміну державних представників у наглядових радах, проведення конкурсів на посади генеральних директорів та незалежних членів рад, оновлення статутів і процедур комітету з номінацій, а також підготовку відповідного закону.

Під час зустрічі також обговорили централізацію частини функцій наглядових рад як наступний етап реформи корпоративного управління. Окремим питанням стала важливість фінансової звітності та незалежного аудиту навіть у воєнний час.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм у понеділок, 17 листопада, почала дискусії з українською владою щодо нової програми розширеного фінансування EFF.

Європейська комісія у своєму фінансовому плануванні на 2026−2027 роки оцінила потреби України в €138,6 млрд.

