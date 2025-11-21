Кабмін запровадив єдину систему класифікації територій за європейським зразком Вчора 19:34 — Казна та Політика

Кабмін запровадив єдину систему класифікації територій за європейським зразком, mindev.gov.ua

Кабінет Міністрів затвердив вимоги до показників, за якими громади відноситимуть до різних функціональних типів територій. Це рішення створює основу для точнішої оцінки потенціалу кожної громади, аналізу безпекових ризиків і визначення потреб. Держава матиме можливість застосовувати адресний підхід у підтримці територій відновлення, сільських, гірських та інших типів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Навіщо потрібна єдина система

Віцепрем’єр міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба зазначив, що Україна вперше впроваджує систему, яка діє в країнах ЄС. На його думку, це важливий елемент виконання рекомендацій і зобов’язань у межах Розділу 22 права ЄС.

Він підкреслив, що люди мають бачити справедливий процес відновлення, який відповідає реальним потребам громад. Єдина класифікація забезпечить ухвалення рішень на основі даних. Це дозволить уникнути хаотичних рішень і більше спрямовувати допомогу громадам, які найбільше її потребують.

До цього часу в Україні не було уніфікованого підходу до визначення функціональних типів територій. Через це громади отримували нерівний доступ до ресурсів. Така ситуація також ускладнювала узгодження рішень у регіональній політиці і знижувала рівень координації між центральною та місцевою владою.

Які зміни запроваджує нова система

Єдина класифікація дозволить розподіляти ресурси між громадами справедливо та з урахуванням різних факторів. Серед них вплив війни, демографічні показники і рівень економічної активності. Система допоможе точніше визначати потреби територій, їхню спеціалізацію і реальні можливості.

Також це рішення сприятиме підвищенню якості базових послуг для населення і створить умови для залучення інвестицій відповідно до характеристик громад.

Прийнятий нормативний акт формує основу для впровадження територіально орієнтованої політики відповідно до Регламенту ЄС № 1060. Документ також готує Україну до використання структурних фондів ЄС.

