0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін запровадив єдину систему класифікації територій за європейським зразком

Казна та Політика
128
Кабмін запровадив єдину систему класифікації територій за європейським зразком
Кабмін запровадив єдину систему класифікації територій за європейським зразком, mindev.gov.ua
Кабінет Міністрів затвердив вимоги до показників, за якими громади відноситимуть до різних функціональних типів територій. Це рішення створює основу для точнішої оцінки потенціалу кожної громади, аналізу безпекових ризиків і визначення потреб. Держава матиме можливість застосовувати адресний підхід у підтримці територій відновлення, сільських, гірських та інших типів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Навіщо потрібна єдина система

Віцепрем’єр міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба зазначив, що Україна вперше впроваджує систему, яка діє в країнах ЄС. На його думку, це важливий елемент виконання рекомендацій і зобов’язань у межах Розділу 22 права ЄС.
Він підкреслив, що люди мають бачити справедливий процес відновлення, який відповідає реальним потребам громад. Єдина класифікація забезпечить ухвалення рішень на основі даних. Це дозволить уникнути хаотичних рішень і більше спрямовувати допомогу громадам, які найбільше її потребують.
До цього часу в Україні не було уніфікованого підходу до визначення функціональних типів територій. Через це громади отримували нерівний доступ до ресурсів. Така ситуація також ускладнювала узгодження рішень у регіональній політиці і знижувала рівень координації між центральною та місцевою владою.

Які зміни запроваджує нова система

Єдина класифікація дозволить розподіляти ресурси між громадами справедливо та з урахуванням різних факторів. Серед них вплив війни, демографічні показники і рівень економічної активності. Система допоможе точніше визначати потреби територій, їхню спеціалізацію і реальні можливості.
Також це рішення сприятиме підвищенню якості базових послуг для населення і створить умови для залучення інвестицій відповідно до характеристик громад.
Прийнятий нормативний акт формує основу для впровадження територіально орієнтованої політики відповідно до Регламенту ЄС № 1060. Документ також готує Україну до використання структурних фондів ЄС.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems