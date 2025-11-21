ЄС відкрив конкурс проєктів на 17 млн євро для підтримки громадянського суспільства України Сьогодні 11:12 — Казна та Політика

ЄС відкрив конкурс проєктів на 17 млн євро для підтримки громадянського суспільства України

Європейський Союз оголосив про відкриття нового конкурсу проєктів у рамках Ukraine Facility на суму 17 млн євро для підтримки громадянського суспільства в Україні.

Про це пише посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в соцмережі X , Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) у соцмережі Facebook

«ЄС завжди був найбільшим прихильником України. І ми будемо продовжувати! Сьогодні ми запускаємо новий конкурс пропозицій EU4CSOs на суму 17 мільйонів євро. Ми стоїмо пліч-о-пліч із вражаючим громадянським суспільством України — надаючи підтримку голосам стійкої та єдиної України», — зазначила дипломат.

В ІЕД повідомили, що конкурс передбачає п’ять тематичних напрямів:

жінки та гендерна рівність

медіа

права людини

соціальна згуртованість

молодь

Зазначається, що участь можуть брати громадські організації з усієї України.

«З перших днів боротьби українців за свободу ЄС був поруч, підтримуючи реформи, відбудову громад та захист демократії. Новий конкурс — це більше, ніж просто фінансування, це довгострокова підтримка людей, ідей та майбутнього України», — йдеться у дописі Інституту.

Нагадаємо, Ukraine Facility це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу у розмірі €50 млрд на 2024−2027 роки. Вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.

