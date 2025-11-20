0 800 307 555
ЄС імпортував з рф з початку вторгнення на 311 млрд євро, тоді як виділив на підтримку Україні — 187 млрд євро

226
З початку повномасштабного вторгнення росії Європейський Союз імпортував із рф товарів та енергоресурсів на 124 млрд євро більше, ніж надав підтримки Україні.
Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ, передає Суспільне.

Обсяги підтримки та імпорту

За словами міністерки, Європа надала Україні підтримку на 187 млрд євро від початку масштабної війни. Водночас за той самий період ЄС імпортував російську нафту та газ на 201 млрд євро.
Якщо врахувати інші імпортні товари, загальна сума імпорту з росії становить 311 млрд євро. Це означає, що різниця між підтримкою України та закупівлями в рф дорівнює мінус 124 млрд євро.
«Це просто ганьба», — наголосила Стенергард.
Дані про різницю сум імпорту в ЄС товарів і енергоносіїв з РФ і допомог ЄС Україні
Дані про різницю сум імпорту в ЄС товарів і енергоносіїв з РФ і допомог ЄС Україні, МЗС Швеції  

Тиск на росію

Міністерка зазначила, що хоча зараз активно обговорюють можливі мирні переговори, вони не будуть реальними, якщо Європа не збільшить підтримку України і не посилить тиск на росію.
За її словами, Швеція має два головні пріоритети: підтримка України та нарощення тиску на рф. На її думку, саме це може створити умови, за яких росія буде готова сісти за стіл переговорів, адже наразі вона не демонструє бажання вести серйозний діалог.
Стенергард назвала «дуже хорошим початком» використання заморожених активів росії для зміцнення підтримки України.
Озвучені міністеркою дані стосуються загальної допомоги ЄС Україні — фінансової, гуманітарної, цивільної та військової. Інформація щодо імпорту наведена за статистикою Євростату.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Європейська комісія у своєму фінансовому плануванні на 2026−2027 роки оцінила потреби України в €138,6 млрд. Урсула фон дер Ляєн звернулася до країн ЄС із листом, у якому закликала погодити до грудня план фінансування потреб України на наступні 2 роки.
За матеріалами:
suspilne.media
