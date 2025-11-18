Єврокомісія оцінила потреби України протягом наступних двох років у €138 млрд Сьогодні 08:01 — Казна та Політика

Єврокомісія оцінила потреби України протягом наступних двох років у €138 млрд, Фото: euronews.com

Європейська комісія у своєму фінансовому плануванні на 2026−2027 роки оцінила потреби України в €138,6 млрд.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на лист президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Зазначається, що Урсула фон дер Ляєн звернулася до країн ЄС із листом, у якому закликала погодити до грудня план фінансування потреб України на наступні 2 роки. Йдеться про €135,7 млрд, які необхідні для покриття військових і фінансових потреб України у 2026 і 2027 роках. Лист отримали глави держав і урядів.

Оцінка фінансових потреб України

У документі фон дер Ляєн наголошує, що у 2026 і 2027 роках Україні потрібна «особливо значна» підтримка. Для фінансування української армії потрібно €83,4 млрд, для стабілізації економіки та покриття дефіциту бюджету потрібно €52,3 млрд.

Ці оцінки базуються на даних МВФ та української влади і враховують припущення, що повномасштабна війна росії може завершитися наприкінці 2026 року, хоча це не є гарантованим.

Три варіанти фінансування

Лист описує три основні варіанти підтримки України:

Добровільні двосторонні внески держав. Кошти надаються у вигляді грантів без зобов’язання повернення і враховуються в національному бюджеті країни, яка робить внесок. Фон дер Ляєн пропонує внести щонайменше €90 млрд упродовж наступних 2 років. Спільний борг на рівні ЄС. Держави повинні надати юридично зобов’язувальні гарантії для запозичення та подальшого повернення коштів із урахуванням їхнього розміру. Якщо якась країна відмовиться долучитися, інші мають збільшити свою частку. Репараційний кредит, заснований на заморожених російських активах. Повернення кредиту очікуватимуть лише після того, як росія погодиться компенсувати завдані збитки. Сума такого кредиту може становити €140 млрд або більше.

Фон дер Ляєн пропонує використати весь обсяг доступних активів. У Euroclear перебуває близько €185 млрд російських коштів, ще €25 млрд знаходяться у комерційних банках інших країн ЄС.

Вона підкреслює, що три варіанти фінансування не виключають один одного і можуть застосовуватися паралельно або послідовно. Мета полягає у тому, щоб Україна отримала новий пакет підтримки до другого кварталу 2026 року.

