МВФ в Україні: Голова НБУ розповів, на чому наполягатиме Україна

Казна та Політика
26
НБУ, Мінфін та команда МВФ обговорили плани на найближчі дні.
Експертні дискусії стосуватимуться потенційної нової програми розширеного фінансування.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний після зустрічі з місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм.

Нова програма розширеного фінансування

За його словами, під час переговорів приділятимуть увагу питанню подальшого забезпечення макроекономічної стабільності та завдань із втілення структурних реформ в умовах надзвичайно високої невизначеності.
Команда НБУ готова до детальних дискусій щодо макроекономічних показників, заходів процентної та валютно-курсової політики та продовження реформ у фінансовому секторі.
«Ми виступаємо за те, щоб у новій програмі були відображені завдання, які дадуть змогу реалізувати реформи в межах європейської інтеграції. Для нас це важливий пріоритет. Також розраховуємо на детальне обговорення питань щодо розбудови інфраструктури фінансових ринків, валютної лібералізації, страхування воєнних ризиків, інших питань. Ми маємо дуже якісну експертну взаємодію з МВФ, яка, певен, дасть нам змогу і цього разу знайти спільні рішення для підтримки України та забезпечення її економічного відновлення" — резюмував Голова НБУ.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
