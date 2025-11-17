0 800 307 555
Комітет Ради підтримав відставку Галущенка

Казна та Політика
84
Комітет Верховної Ради з питань правової політики ухвалив рішення винести питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка на розгляд парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної Ради.
Зазначається, що до Верховної Ради вже надійшло подання прем’єр-міністра про звільнення міністра, а також особиста заява Галущенка про відставку.
Нагадаємо, 29 квітня 2021 року Верховна Рада призначила Германа Галущенка міністром енергетики України. Після відставки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 16 липня 2025 року і формування нового уряду під керівництвом Юлії Свириденко, Галущенко залишив енергетичне відомство та очолив Міністерство юстиції України.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації. Слідство встановило, що до схеми були залучені високопосадовці. Зокрема, на опублікованих НАБУ плівках фігурує міністр юстиції Герман Галущенко.
РБК-Україна
