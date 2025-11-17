АРМА вперше за 10 років розпочали повну ідентифікацію арештованих активів Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

АРМА вперше за 10 років розпочали повну ідентифікацію арештованих активів

Агентство з розшуку та менеджменту активів проведе повну інвентаризацію арештованих активів у межах системного перезапуску роботи відомства.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

«Ми запускаємо те, чого не робили 10 років — повну ідентифікацію всіх активів. Паралельно створюємо систему внутрішньої безпеки та залучаємо міжнародних аудиторів. Кожен актив має бути обліковано, кожне порушення — розслідувано, кожен винний — покараний. Це питання довіри до держави. АРМА має працювати так, щоб доходи від арештованих активів працювали на оборону та економіку країни», — зазначила т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

Повна ідентифікація арештованих активів

Вперше за 10 років роботи Агентство проводить повну ідентифікацію арештованих активів. Регіональні підрозділи мають завершити цю роботу до 15 грудня. Оновлений Департамент менеджменту до кінця року узагальнить результати та запропонує подальші кроки.

Паралельно розроблено новий порядок ідентифікації арештованих активів. Він встановлює чітку процедуру їх передачі від правоохоронних органів до АРМА. Документ уже погоджено з БЕБ, НАБУ, СБУ, Нацполіцією та САП. Наразі він перебуває на фінальному узгодженні з ДБР та ОГП.

Організаційна перебудова в АРМА

Схвалене урядом 13 листопада нове положення про АРМА відкриває можливість для глибокої організаційної перебудови. Вона передбачає створення підрозділу внутрішньої безпеки, окремих функцій з ідентифікації та збереження активів, а також розмежування управлінських повноважень, які раніше створювали корупційні ризики.

АРМА оголосило про початок комплексного аудиту своєї діяльності за участю міжнародних партнерів. Виявлені порушення перевірять, а винних притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Володимир Зеленський повідомив про запуск комплексного очищення та оновлення системи управління енергетичною сферою України. За словами глави держави, уряду доручено невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт щодо оновлення складу Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Окрему увагу Зеленський приділив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Він підкреслив необхідність його повного перезавантаження та завершення конкурсу на посаду керівника вже до кінця року.

