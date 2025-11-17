0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АРМА вперше за 10 років розпочали повну ідентифікацію арештованих активів

Казна та Політика
24
АРМА вперше за 10 років розпочали повну ідентифікацію арештованих активів
АРМА вперше за 10 років розпочали повну ідентифікацію арештованих активів
Агентство з розшуку та менеджменту активів проведе повну інвентаризацію арештованих активів у межах системного перезапуску роботи відомства.
Про це повідомила пресслужба АРМА.
«Ми запускаємо те, чого не робили 10 років — повну ідентифікацію всіх активів. Паралельно створюємо систему внутрішньої безпеки та залучаємо міжнародних аудиторів. Кожен актив має бути обліковано, кожне порушення — розслідувано, кожен винний — покараний. Це питання довіри до держави. АРМА має працювати так, щоб доходи від арештованих активів працювали на оборону та економіку країни», — зазначила т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

Повна ідентифікація арештованих активів

Вперше за 10 років роботи Агентство проводить повну ідентифікацію арештованих активів. Регіональні підрозділи мають завершити цю роботу до 15 грудня. Оновлений Департамент менеджменту до кінця року узагальнить результати та запропонує подальші кроки.
Паралельно розроблено новий порядок ідентифікації арештованих активів. Він встановлює чітку процедуру їх передачі від правоохоронних органів до АРМА. Документ уже погоджено з БЕБ, НАБУ, СБУ, Нацполіцією та САП. Наразі він перебуває на фінальному узгодженні з ДБР та ОГП.

Організаційна перебудова в АРМА

Схвалене урядом 13 листопада нове положення про АРМА відкриває можливість для глибокої організаційної перебудови. Вона передбачає створення підрозділу внутрішньої безпеки, окремих функцій з ідентифікації та збереження активів, а також розмежування управлінських повноважень, які раніше створювали корупційні ризики.
АРМА оголосило про початок комплексного аудиту своєї діяльності за участю міжнародних партнерів. Виявлені порушення перевірять, а винних притягнуть до відповідальності.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Володимир Зеленський повідомив про запуск комплексного очищення та оновлення системи управління енергетичною сферою України. За словами глави держави, уряду доручено невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт щодо оновлення складу Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Окрему увагу Зеленський приділив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Він підкреслив необхідність його повного перезавантаження та завершення конкурсу на посаду керівника вже до кінця року.
За матеріалами:
Finance.ua
Зеленський
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems