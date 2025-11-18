Euroclear подасть до суду на ЄК, якщо та конфіскує заморожені активи рф на користь України Сьогодні 07:14 — Казна та Політика

Euroclear подасть до суду на ЄК, якщо та конфіскує заморожені активи рф на користь України

Фінансовий депозитарій Euroclear планує позиватися до Європейської комісії, якщо та вирішить примусово вилучити розміщені в установі активи центрального банку росії на користь України.

Про це гендиректор Euroclear Валері Урбен повідомила в інтерв’ю Le Monde, повідомляє Deutsche Welle.

Читайте також ЄС шукає вирішення проблеми репараційного кредиту

Урбен вважає, що будь-які дії, «хоча б віддалено нагадуючі конфіскацію» активів рф, будуть незаконними. Вона також наголосила на ризику можливого судового переслідування з боку рф, оскільки вилучення коштів суперечить міжнародному праву.

За словами Урбен, якщо ЄС ухвалить рішення, схоже на конфіскацію, і рада директорів Euroclear вирішить, що це негативно впливає на діяльність організації, то буде відповідь «судовим шляхом».

Ситуація з замороженими активами рф в ЄС

У Euroclear заморожено активи рф на суму 193 млрд євро, з яких 180 млрд євро належать Центробанку росії. Частково ці кошти вже використовуються для підтримки України: ЄС передає Києву нараховані відсотки з активів. За перші шість місяців 2025 року Україні передано 10,1 млрд євро.

Європейські лідери пропонують надати Україні безвідсоткові кредити на 140 млрд євро, забезпечені замороженими активами, при цьому рф зможе повернути кошти лише після виплати репарацій Україні.

росія категорично проти використання заморожених активів і прибутків від них іншими країнами. Наразі проти Euroclear подано понад 100 судових позовів. За даними джерел, близьких до депозитарію, рф вже конфіскувала 33 млрд євро активів клієнтів Euroclear, що перебувають у центральному депозитарії москви.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.