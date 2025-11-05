ЄС шукає вирішення проблеми репараційного кредиту Сьогодні 12:23 — Казна та Політика

ЄС шукає вирішення проблеми репараційного кредиту

Європейському Союзу, можливо, доведеться запропонувати проміжний механізм фінансування України на початку 2026 року, оскільки ініціативу про «репараційний кредит» коштом російських активів досі не схвалили.

Про це заявив єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

«Наш початковий план полягав у тому, щоб розпочати фактичні виплати Україні вже на початку другого кварталу наступного року, — заявив Домбровскіс. Чим довше тривають затримки, тим складнішим це стає. Можливо, доведеться розглядати тимчасові або проміжні рішення».

Основна перешкода полягає в позиції Бельгії, яка хоче отримати гарантії від інших урядів ЄС. Зокрема, Бельгія вимагає, щоб інші країни взяли на себе зобов’язання швидко надати кошти у разі, якщо активи доведеться повернути росії. Також Бельгія хоче, щоб держави ЄС, які володіють частиною російських активів, долучилися до схеми.

Крім того, бельгійська сторона наполягає на тому, щоб інші країни розділили можливі юридичні витрати у випадку судових позовів з боку росії, а Єврокомісія забезпечила надійну правову основу для цього плану.

Такі умови можуть спричинити затримки у схваленні схеми до другого кварталу 2026 року. Саме тоді, за оцінками Єврокомісії, Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування, якщо не буде прийнято рішення про позику або альтернативний механізм допомоги.

«Не можу зараз розкривати деталі щодо тимчасових рішень, але потреби України у фінансуванні залишаються значними», — наголосив Домбровскіс.

Швеція та Фінляндія раніше оцінили незакриті фінансові потреби України у 2026−2027 роках у 130 мільярдів євро. Запропонована Комісією репараційна позика може покрити до 140 мільярдів євро, однак вона ще не схвалена. На саміті 23 жовтня лідери ЄС навіть не надали Єврокомісії чіткого мандату для подальшої роботи над цим планом.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Politico писав , що Бельгія блокує багатомільярдну позику ЄС для України, що може поставити під загрозу фінансову підтримку від МВФ. Європейські посадовці попереджають, що це може спричинити втрату довіри до економічної стабільності України.

Європейські прихильники «репараційної позики» обсягом 140 мільярдів євро, забезпеченої за рахунок заморожених російських державних активів, вважають, що подальша підтримка України з боку МВФ є вирішальною. Вони побоюються, що часу для переконання фонду надати нові кредити Києву залишається дедалі менше.

Міністр фінансів України Сергій Марченко раніше зазначив , що погодження нової програми Міжнародного валютного фонду для України може бути фіналізовано у січні 2026 року. Він зазначив, що ухвалення нової програми з МВФ не пов’язане безпосередньо з наданням ЄС «репараційного кредиту». Водночас формування програми передбачає узгодження параметрів фінансування держбюджету з інших джерел, частиною яких є і «репараційний кредит» від ЄС.

