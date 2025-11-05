Коли в Києві встановлять головну ялинку країни: де візьмуть гроші Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Коли в Києві встановлять головну ялинку країни: де візьмуть гроші

Головну ялинку країни, за традицією, встановлять на Софійській площі. Як і в попередні роки, місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію — це візьмуть на себе меценати.

Про це повідомила КМДА.

Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ «Глобал-Декор», яке бере на себе відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також усе пов’язане ресурсне та фінансове забезпечення.

Що там буде

За погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв.

Організаторів зобов’язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки.

Підготовчі роботи планують розпочати з 8 листопада. Сама локація традиційно почне працювати в День святого Миколая — 6 грудня 2025 року. Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.

Також Рада оборони рекомендує районним в м. Києві держадміністраціям та іншим суб’єктам господарювання обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва Христового та Нового 2026 року.

