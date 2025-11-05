НБУ на потреби оборони за жовтень перерахував майже 4,6 млрд грн Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Станом на 1 листопада 2025 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становив майже 33,7 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 34,3 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні НБУ

Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 120,6 млрд грн в еквіваленті.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 99 млрд грн в еквіваленті.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував понад 86,8 млрд грн, у жовтні 2025 року — майже 4,6 млрд грн.

